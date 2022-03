Cristiano Malgioglio, avete mai visto la sua casa? Resterete senza parole

Avete mai visto la casa di Cristiano Malgioglio, eccentrica e ‘particolare’ diremmo: guardate un po’, resterete senza parole!

Non ha sicuramente bisogno di presentazioni, Cristiano Malgioglio è uno showman amatissimo. Difficile descrivere le sue qualità in una sola parola. La sua personalità è ricca di sfaccettature e forse è proprio questo che lo rende un personaggio molto apprezzato sullo schermo.

Cristiano Malgioglio è sicuramente un grande amante di stili particolari ed eccentrici, di fatti questi descrivono e confermano la sua forte personalità. Avete mai visto la sua casa? Sicuramente non potremo aspettarci un arredamento ‘scontato’. Anche nell’arredamento è infatti assolutamente ravvisabile la sua mano. Uno stile ed un arredo che sicuramente non passano inosservati. Cristiano Malgioglio vive a Milano in uno dei quartieri più in del capoluogo lombardo, come è fatta casa sua? Scopriamolo insieme.

Avete mai visto la casa di Cristiano Malgioglio? Questi dettagli vi lasceranno senza parole

Unica ed originale, è così che potremmo descrivere la personalità del nostro cantautore ma non solo, perché ad essere unico è anche lo stile del lussuoso appartamento nel quale vive. Avete mai visto la casa di Cristiano Malgioglio? Questi dettagli vi lasceranno senza parole!

Cominciamo dalla zona living nella quale è già possibile notare immediatamente lo stile un po’ vintage un po’ moderno. Un tavolo di marmo alle sue spalle riempie la luminosa stanza dalle pareti chiare in contrasto con il parquet scuro. Poltrone e divani riempiono l’ambiente che diventa così immediatamente super accogliente. Avete notato l’angolo bar infondo a destra? Una vera ‘chicca’.

Negli altri ambienti di casa, notiamo sempre ambienti super luminosi ed in questo caso invece è difficile non notare i dettagli raffigurati sulle pareti.

Qui e la, in casa Malgioglio troviamo quadri in cui è ritratto lui stesso ed altri invece dove è presente anche la sua mamma. Non mancano poi foto ricordo insieme ai suoi colleghi chic & Vip, avete notato lo scatto con Valeria Marini?

Insomma, uno stile sicuramente eccentrico e fuori dagli schemi, come d’altronde ci si potrebbe aspettare proprio da una personalità forte e di spicco come quella di Cristiano Malgioglio, non trovate?