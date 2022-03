Dopo Vite al Limite tutto è cambiato e niente più è com’era prima: pesava 300 kg quando ha partecipato, ma oggi è splendida!

“Tutto si trasforma”, potremmo iniziare proprio così questo nostro articolo su Vite al Limite e che ha come oggetto l’incredibile cambiamento a cui ha dato vita una delle sue protagoniste indiscusse. Ne siamo abituati, è vero, ma questa trasformazione è davvero clamorosa!

All’epoca della sua partecipazione al programma di Real Time, la giovane ragazza aveva poco più di 20 anni, ma un peso che raggiungeva quasi i 300 kg. Attaccata la cibo sin da piccola, alle telecamere del programma la donna ha spiegato quanto fosse importante per lei ritornare in forma. Aveva esattamente 23 anni, come dicevamo precedentemente, ma la sua vita non rispecchiava affatto la sua età. Molto simile alla storia di Lindsey, vero? La giovane paziente del dottor Nowzaradan non usciva, non aveva vita sociale e né tantomeno poteva sognare di avere un compagno al suo fianco. È proprio per questo motivo che, grazie anche all’aiuto e all’appoggio dei suoi genitori, ha chiesto l’aiuto del chirurgo iraniano. Com’è diventata oggi? Vi metterete le mani nei capelli, ne siamo certi! Seguendo per filo e per segno il programma impostole dal dottor Now, la donna è dimagrita tantissimi chili. E, ad oggi, appare in ottima forma. A distanza di anni, infatti, nulla più appare come prima.

Pesava 300 kg prima di Vite al Limite: oggi niente più è com’era prima, clamoroso

Quando è entrata nella clinica di Houston in Texas, la paziente del dottor Nowzaradan pesava 298 kg a soli 23 anni, ma una volta seguito il programma impostole dal chirurgo iraniano, è riuscita a raggiungere dei risultati davvero impressionante. Terminato il suo percorso a Vite al Limite, infatti, la bilancia segnava esattamente 177 kg. La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Amber Rachdi.

Ancora oggi, a distanza di ben 6 anni dalla sua partecipazione al programma, Amber appare completamente diversa da com’era prima. E si mostra al suo pubblico social in ottima forma. Non sappiamo quanti chili abbia perso ancora, sia chiaro! Il risultati che mostra, però, sono davvero incredibili. Oggi è splendida:

Davvero incredibile, vero? Amber oggi è bellissima! Complimenti!