Emma Marrone prima di Amici: il suo titolo di studio e che lavoro faceva

Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Emma Marrone prima di Amici? Qual è il suo titolo di studio e il primo lavoro.

Non poteva assolutamente mancare! Nel corso di queste lunghe ed intense otto settimane, nello studio televisivo di C’è posta per te si sono alternati tantissimi ospiti unici e straordinari, ma per il suo ultimo appuntamento Maria De Filippi ha pensato di fare il colpo grosso: Emma Marrone!

Per niente sconosciuta al pubblico di “C’è posta per te”, dal momento che Emma Marrone è spesso e volentieri il regalo speciale per una storia emozionante, la cantante salentina è pronta ad incantare tutti i telespettatori di Canale 5 per la sua straordinaria bontà e gentilezza. In attesa di poterla vedere, scopriamo qualche cosa in più su di lei. Sappiamo benissimo che il suo incredibile successo è iniziato nel 2009 quando, dopo aver partecipato e vinto ad un altro talent, si è presentata tra i banchi di scuola di Amici, riuscendo ad accaparrarsi la vittoria qualche mese più tardi. Com’era, però, la vita di Emma prima di Amici? Per meglio dire: sapete quale sia il suo titolo di studio e cosa faceva prima del successo?

Qual è il titolo di studio di Emma Marrone?

L’edizione di Amici 2009/2010, quindi, ha sancito l’incredibile successo di Emma Marrone. Ad oggi, infatti, l’ex vincitrice del talent di Maria De Filippi non è soltanto un’affermata ed amata cantante, ma anche un’attrice di un certo successo e “temutissima” giudice di X-Factor. Insomma, ne ha fatta di strada dai tempi di Amici. E, seppure lei non sia affatto cambiata negli anni, la sua carriera ha raggiunto dei livelli impressionanti.

Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Emma Marrone abbia conseguito la maturità classica. E che, una volta raggiunto questo traguardo, non abbia voluto iscriversi all’università, ma abbia iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Cosa faceva prima del successo?

A questo punto, la domanda è d’obbligo: che lavoro faceva Emma Marrone prima del successo? La passione per la musica, la cantante salentina ce l’ha sempre avuta e questo è anche grazie a suo padre, ma sembrerebbe che come primi lavori l’ex di Amici abbia scelto un lavoro completamente distante da questo mondo. Sul web, infatti, si legge che abbia iniziato a lavorare come magazziniera.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?