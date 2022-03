Avete mai visto il fratello di Emma Marrone? Vederli insieme vi lascerà senza parole, eccoli in uno scatto: sono due gocce d’acqua!

La passione per la musica l’ha portata a fare grandi cose. Emma Marrone è un volto molto noto e molto amato nel panorama musicale italiano. Uscita vincitrice dalla scuola di Amici, ma non solo.. Sapete che ancora prima Emma aveva già vinto un talent show? La cantante ha conquistato tutti con la sua voce, la sua bellezza, l’ironia ed anche la sua schiettezza.

Oltre la musica c’è un’altra cosa di cui la cantante salentina non può fare a meno, la sua famiglia. Una parte fondamentale della sua vita. Appoggio ed amore incondizionato è ciò che li lega profondamente. In particolare, molto forte è proprio il rapporto con suo fratello ‘Chicco’, lo avete mai visto? Ecco chi è il fratello di Emma Marrone. La somiglianza fra i due è davvero incredibile. Eccoli insieme, in questo scatto è facile notare la fortissima somiglianza, resterete a bocca aperta.

Avete mai visto il fratello di Emma Marrone? Sono due gocce d’acqua

Si chiama Francesco Marron ed è il fratello di Emma Marrone. Per gli amici, per la sua famiglia ed in particolare per la sua ‘sorellina’, lui è ‘Chicco’. Francesco ha qualche anno in meno ad Emma, ed è pertanto il fratello minore della giovante cantante. Tuttavia, fra i due lui è sempre stato una vera roccia per lei, una roccia alla quale aggrapparsi nei momenti più bui.

Cosa fa nella vita? No non ha seguito le stesse orme della sua sorellina, Francesco non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, ma ha anche lui una grande passione, quella per lo sport ed in particolare per il calcio. Sebbene gli impegni di entrambi tengano lontani i due fratelli, è anche vero che non appena hanno la possibilità di riunirsi, non vedono l’ora di trascorrere dei momenti insieme. Fra i due è impossibile non notare la somiglianza, sono due vere gocce d’acqua. Guardateli un po’ in questo scatto che vi mostriamo proprio qui:

A parte il colore ed il taglio di capelli, si può dire che Emma e Francesco si somiglino davvero tanto. Proprio due gocce d’acqua non trovate? I due sono legatissimi, ed a suo fratello Emma in diverse occasioni ha dedicato parole dolcissime: “Non è lo stesso cognome a renderci fratelli ma l’amore che portiamo dentro da sempre”. Non trovate sia davvero bellissimo il loro legame?