GF Vip, “Ha avuto gli aerei grazie a te”: Lulù discute con Jessica, “Non vedo l’ora che sta con Manuel così non la vedo e non la sento”

Scoppia un’altra discussione tra Lulù e Jessica: il motivo riguarda ciò che è accaduto di recente tra la maggiore delle Selassié e Barù.

Tra le simpatie nate in questa edizione del GF Vip 6, quella tra Jessica e Barù è decisamente la più indecifrabile. Forse proprio per questo, l’ipotetica storia tra i due concorrenti sta appassionando così tanto il pubblico.

Durante le ultime due puntate andate in onda su Canale 5, però, alcune clip hanno mostrato che qualcosa nel rapporto dei Jerù inizia a scricchiolare: Jessica aveva confidato a Sophie dei dubbi sulla lealtà del nobile toscano, il quale ha reagito male sentendosi offeso.

Giovedì sera, infatti, Signorini ha mandato in onda una clip in cui Barù criticava aspramente le due sorelle. Ferita da quelle parole, Jessica ha cercato di trattenere le lacrime in puntata, ma il fatto che stesse male era evidente anche dopo. Barù le si è così avvicinato, ammettendo di essere dispiaciuto nel vederla star male. Ciò che è andato in onda durante la semifinale ha mandato su tutte le furie Lulù che dopo la puntata si è sfogata contro il gieffino.

Nelle ultime ore, la questione è stata di nuovo oggetto di discussione tra le due principesse. Mentre erano in zona beauty, Jessica ha raccontato a Delia il confronto avuto con Barù e Lulù la ascoltava, intenta ad arricciarsi i capelli col ferro. Quest’ultima poi ha espresso di nuovo la sua opinione negativa sul concorrente.

GF Vip, Lulù rimprovera ancora Jessica: c’entra Barù

La fidanzata di Manuel Bortuzzo non ha risparmiato altre critiche alla sorella la quale, a suo avviso, dovrebbe smetterla di dare tante attenzioni a Barù: “Ha avuto gli aerei grazie a te Jessica.. sennò non glieli mandava nessuno. Mi dispiace ma sono troppo vera… sorry. Io sono vera e dico la verità, non sono falsa. Ha avuto due televoti che ha vinto contro due che stanno qui da sei mesi e infatti per me questa è una cosa molto, molto, molto ambigua”.

Lulù è convinta che se Barù è arrivato alla finale lo debba solo al fatto di essersi saputo “avvicinare alle persone giuste”. Dal canto suo, Jessica ha fatto notare alla sorella che Barù ha comunque vinto dei televoti importanti in questi mesi. Inasprita dall’insistenza, Lucrezia le ha chiesto allora di non parlare più di questo argomento con lei.

Sfogandosi con la Duran, Jessica è sbottata: “Non vedo l’ora che sta con Manuel così non la vedo e non la sento”.

Ritenete che Lulù abbia ragione sul coinquilino o pensate che esageri?