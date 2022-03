GF Vip, Jessica racconta cos’è successo con Barù: tutta la verità sulla capanna

GF Vip, Jessica racconta finalmente tutta la verità sulla capanna: cos’è accaduto con Barù.

Lunedì 14 marzo ci sarà la finale del GF Vip. Nella semifinale i colpi di scena come sempre non sono mancati. Anche in questa puntata ci sono state due eliminazioni. Manila Nazzaro e Sophie Codegoni hanno perso entrambe al televoto contro Barù.

Quest’ultimo è così il quarto finalista. Proprio il concorrente è stato protagonista di un momento con Jessica Selassié. I due in settimana sono stati molto distanti. Ci è rimasto male per l’accusa di Jessica, sul fatto che forse lui aveva utilizzato una strategia con lei. Queste parole hanno portato a continue incomprensioni fino a quasi una rottura. Prima ancora di queste discussioni era stata costruita una capanna con le coperte dove sono stati insieme una notte nascosti per un po’ di tempo. Il giorno dopo nonostante le insistenze degli altri non hanno raccontato nulla. Anche in puntata Alfonso Signorini ha incalzato con le domande, ma entrambi hanno detto che hanno solo parlato. Nella puntata di giovedì abbiamo visto un filmato in cui Barù ha usato termini che hanno offeso le principesse e non solo. Jessica ha spiegato che lui l’ha fatto passare per ‘visionaria’ davanti a tutti e che anche per la capanna, aveva fatto intendere che fosse stata lei a volerla quando invece era stato lui. Dopo la diretta, la giovane delusa dal comportamento di Barù ha avuto uno sfogo con Delia e ha svelato cos’è accaduto.

GF Vip, Jessica racconta la verità: cos’è successo con Barù nella capanna

Giovedì abbiamo visto un filmato in cui Barù non parlava bene delle principesse, dicendo che si vantano per un titolo. Ha inoltre fatto intendere che la capanna che era stata costruita la settimana scorsa, era stata voluta da Jessica. In realtà abbiamo poi scoperto che era stato proprio lui.

La concorrente delusa dalle affermazioni e dal comportamento di Barù, ha avuto un crollo. Dopo la diretta, parlando con Delia, ha raccontato cos’è successo quando erano insieme nella ormai famosa capanna.

“Quando eravamo nella capanna, mi ha anche confermato”, ha detto e Delia ha chiesto se si fossero baciati, e lei ha risposto: “Non proprio, quasi. Mi faceva ‘non mi stuzzicare perchè poi non mi posso fermare, aspettiamo otto giorni che finisce tutto'”. Jessica ha detto che c’era molta tensione sessuale, in particolare da parte di Barù. La Duran è apparsa molto titubante dal comportamento del concorrente, ovvero sul fatto che all’improvviso abbia avuto questo cambio e non voglia più nulla con la principessa.