GF Vip, Lulù dopo la puntata è una furia contro Barù: “Sto cog*****, è una persona così cattiva”.

La semifinale del Grande Fratello Vip ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Ci sono state due eliminazioni. La prima ad uscire contro Barù è stata Manila Nazzaro. Nel televoto flash si è ritrovato ancora una volta il concorrente e ha scelto di portare con sè Sophie Codegoni.

Ad abbandonare la casa è stata proprio la giovane. Questa è stata sicuramente una puntata molto forte. Da molte settimane ormai l’attenzione è concentrata su quanto succede tra Jessica e Barù. In diretta è stato mostrato un filmato in cui l’uomo, dopo che la principessa l’aveva accusato di aver usato forse una strategia con lei, si è sfogato. Quello che ne è uscito non ha fatto assolutamente piacere nè a Jessica nè a Lulù. Barù ha usato termini molto forti, come per esempio ‘sudicione’, anche se poi ha detto che si riferiva a tutti ed era solo per scherzare. Le ha anche accusate di vantarsi di essere principesse utilizzando una frase che le ha spiazzate: “Siamo tutti figli di principesse che si fanno un giardiniere”.

Quando Jessica ha preso parola, ha spiegato che lui ha fatto capire agli altri in casa che era stata lei a voler fare la capanna quando in realtà non è così. Dopo la diretta mentre la sorella maggiore ha avuto un crollo tanto da non riuscire a trattenere le lacrime, Lulù si è sfogata con lei, scagliandosi contro il concorrente.

GF Vip, Lulù contro Barù è una furia: “Sto cog*****, come ca**** ti permetti”

Dopo il filmato in cui Barù si è sfogato per esserci rimasto male in seguito alle parole di Jessica che in un momento di rabbia l’aveva accusato di fare strategia, è successo di tutto. Le parole del concorrente sono state molto forti.

Mentre Jessica ha avuto un crollo e non riusciva a trattenere le lacrime, Lulù è apparsa arrabbiata. Si è sfogata con la sorella maggiore, tentando in qualche modo, indirettamente, di farle capire che Barù non è l’uomo giusto per lei. “Sto cogl****, ma come ca**** ti permetti brutto str***, parla male, ma chi sei”, ha commentato arrabbiata.

Ha poi proseguito: “Dice noi siamo sporche, ma hai visto i piedi sporchi che c’hai, schifo! Non permetto queste cose, è una persona falsa, furba, mi fa schifo. La mia lezione è giusta, perchè mi rompe che mia sorella sta male per questa persona così cattiva, ha la cattiveria con te. Le cose che ha detto in piscina, in confessionale, ma come stai in testa“. Lulù non ha usato mezzi termini contro Barù, è apparsa molto arrabbiata mentre Jessica non ha nascosto la grande delusione.