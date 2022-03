Giulia De Lellis, avete notato quella coperta? Il prezzo è folle

Avete notato anche voi quella coperta sfoggiata da Giulia De Lellis proprio recentemente? Vi sveliamo il suo prezzo: è folle.

Chi lo dice che le influencer invitano solo i loro followers ad acquistare prodotti da loro provati e testati e per cui hanno codici sconto? Tantissime volte, i volti amatissimi di Instagram possono non solo lanciare dei veri e propri trend, come Chiara Ferragni con il suo nuovo pantalone, ma far diventare di tendenza un accessorio. È il caso, ad esempio, di Giulia De Lellis.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis ama condividere ogni cosa col suo adoratissimo pubblico. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato dell’inaspettato gesto che, nel corso del Festival di Sanremo 2022, ha compiuto per il suo ex Irama. Qualche ora fa, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha condiviso alcune Instagram Stories che non sono assolutamente passate inosservate. Oltre a mostrarsi splendida come sempre anche senza un filo di trucco, Giulia ha catturato l’attenzione di tutti per la coperta che si intravedeva alle sue spalle. Bianca e rosa e super morbidissima, il pile della De Lellis ha fatto impazzire tutti: sapete quanto costa?

Quanto costa la coperta sfoggiata da Giulia De Lellis?

Se si parla di stile e classe, allora non possiamo fare a meno di citare Giulia De Lellis. Bellissima in ciascuna circostanza di cui è protagonista, l’ex corteggiatrice proprio recentemente ha sfoggiato un accessorio speciale che ha messo tutti d’accordo. Parliamo, come dicevamo precedentemente, di una coperta rosa e bianca, sfoggiata in alcune delle sue ultime IG Stories. E che prontamente ha catturato l’attenzione di tutti.

L’avete vista anche voi e adesso non vedete l’ora di sapere a quanto ammonta il prezzo? Ebbene. Scopriamolo insieme.

Sono tantissime le persone che l’hanno notata su Instagram e che si sono chiesti il suo prezzo. Ebbene. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la coperta appartenga ad un noto e famoso brand e che abbia un prezzo piuttosto disparato, oltre al fatto ad essere prodotta in diversi colori. Su fanpage, però, si legge che questo modello scelto da Giulia abbia un costo di circa 700 euro.