Impossibile non notare gli occhiali di Valentina Vignali: il prezzo è da capogiro

Avete notato gli occhiali di Valentina Vignali? Impossibile non farlo dato che sono molto appariscenti, ma quello che vi stupirà è il prezzo, non da tutti.

Valentina Vignali è una cestista e modella italiana molto amata. Anche se lo sport è il suo grande amore è molto vicina anche al mondo dello spettacolo e della moda in particolare. Negli ultimi anni l’abbiamo vista in diverse trasmissioni televisive.

Soltanto nel 2019 è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip della sedicesima edizione. Purtroppo fu eliminata dopo 57 giorni. Il suo percorso è stato breve ma sicuramente intenso. L’esperienza nel reality le ha aperto nuove porte. Bella da togliere il fiato, è attenta al suo stile e ne cura tutti i dettagli. E’ un’influencer molto amata e proprio per questo è seguita da milioni di follower. Con loro interagisce con diverse storie e pubblica scatti sempre nuovi. Attentissima allo stile e alla moda, ovviamente non potevano passare inosservati questi occhiali da sole indossati di recente e mostrati proprio in uno scatto: quello che vi stupirà è sicuramente il prezzo non certo da tutti.

Valentina Vignali mostra gli occhiali: impossibile non notarli ma il prezzo non è da tutti

Icona di stile e attenta alla cura dei dettagli del suo look, non passa di certo inosservata. E non passa inosservata anche quando partecipa ad occasioni importanti perchè è bella da togliere il fiato. L’abbiamo vista al Festival del Cinema di Venezia o anche più di recente alla Fashion Week. La giocatrice di basket è molto amata e sui social è seguita da oltre due milioni di follower. Gli scatti pubblicati sono migliaia e i suoi fan non si trattengono di certo dal commentare e farle centinaia di complimenti. Come abbiamo detto è attentissima al suo look. In una foto pubblicata di recente ha mostrato i suoi occhiali. Difficili da non notare non solo perchè sono molto belli ma anche per le dimensioni. Ma quanto costano?

Il modello sfoggiato sul suo canale instagram che abbiamo visto in alto, ha colpito i follower. Si tratta dei sunglasses di Dolce&Gabbana oversize, arricchiti da cristalli sulla montatura con lenti color oro. Ma qual è il prezzo? Curiosando sul sito del brand, a quanto pare, costerebbero circa 950 euro.