Isola dei Famosi 2022: quando inizia, inviato ufficiale, opinionisti e concorrenti

Ci siamo quasi: l’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi sta per iniziare e ad attendere il pubblico ci saranno parecchie novità, scopriamole!

Fra due giorni terminerà il GF Vip 6, ma il pubblico di Canale 5 non resterà affatto ‘orfano’ di reality: tutto è pronto infatti per inaugurare la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi! Mai come quest’anno, lo storico programma sarà arricchito di tante interessanti novità. Vediamole tutte nel dettaglio!

Come avviene ormai dal 2015, anche stavolta potremo seguire le avventure dei naufraghi su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti ereditato la trasmissione da Rai 2 dove, a partire dal 2003, sono andate in onda le prime 8 edizioni.

Dopo Alessia Marcuzzi, l’anno scorso è stata Ilary Blasi a prendere in mano il timone dell’adventure reality. Anche stavolta sarà lei a guidare i concorrenti nella loro esperienza in Honduras. Sull’incantevole isola di Cayo Cochinos dovranno affrontare prove di sopravvivenza lottando contro la fame e la fatica, il che basta per intuire che ne vedremo delle belle!

Isola dei Famosi 2022: quando inizia e tutte le altre novità

La data della prima puntata è stata fissata per lunedì 21 marzo e gli appuntamenti serali in diretta saranno due alla settimana. Il live streaming si potrà seguire su Mediaset Infinity, piattaforma dove sarà disponibile anche on demand.

Chi ha seguito L’Isola negli anni precedenti sa bene che la figura dell’inviato è tra le più importanti. Un anno fa è stato il campione di nuoto Massimiliano Rosolino a rivestire questo ruolo, ma quest’anno ci sarà qualcun altro.

Si tratta in verità di una vecchia conoscenza per il pubblico del programma, qualcuno che già in passato ha svolto questa funzione. Stiamo parlando di Alvin, già inviato nella stagione 2015/2016 e in quella del 2019.

I concorrenti saranno come sempre volti noti del mondo dello spettacolo e del web ma, come rivelato in questi mesi, la nuova edizione li vedrà divisi in due gruppi, quello delle coppie e quello dei single. In particolare, le coppie saranno composte da marito/moglie, fratello/sorella, genitore/figlio.

In questi giorni sui canali ufficiali del programma sono stati annunciati, inoltre, anche i due opinionisti ed i primi naufraghi ufficiali.

Ebbene, a commentare dallo studio insieme ad Ilary vedremo Vladimir Luxuria e Nicola Savino. La prima vinse l’edizione del 2008, fu opinionista nel 2011 e nel 2017 ed inviata nel 2012. Il secondo, invece, è stato il primo a raccogliere il testimone di Simona Ventura su Rai 2 conducendo l’edizione del 2011.

I concorrenti ufficiali finora resi noti sono: la coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo; l’ex gieffina Guendalina Tavassi con suo fratello Edoardo; l’attore Nicolas Vaporidis alla sua prima esperienza in un reality show.

Continueremo ad aggiornarvi su tutte le altre sorprese di questa imminente e scoppiettante stagione de L’Isola dei Famosi!