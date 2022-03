Tutti se lo chiedono: perché Maria De Filippi cammina sempre a C’è posta per te?

Senza alcun dubbio, ve lo sarete chiesti anche voi: perché Maria De Filippi a C’è posta per te cammina sempre? C’è un motivo molto preciso.

Siete pronti per una nuova puntata di C’è posta per te? A partire dalle ore 21:30 di Sabato 5 Marzo, Maria De Filippi sarà al timone dell’ottava puntata del suo people show. E siamo certi che, come al suo solito, regalerà uno spettacolo davvero pazzesco.

Andato in onda per la prima volta nel lontano 2000, il programma di Maria De Filippi ha saputo intrattenere il pubblico italiano sin dalla sua prima puntata. E, diciamoci la verità, il motivo è davvero scontato. Lo scopo del programma, come ben sapete, è quello di ricucire rapporti che, per un motivo o per un altro, si sono clamorosamente interrotti. Tante volte ci sono state raccontate storie di tradimenti, ma anche di genitori che vogliono incontrare i loro figli dopo anni e di vecchi amori ritrovati. Insomma, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori nel corso di queste 22 edizioni del programma. C’è una ‘domanda’, però, che tutti si saranno fatti in tutto questo tempo: perché Maria De Filippi cammina sempre quando racconta una storia a C’è posta per te?

Perché Maria De Filippi cammina sempre a C’è posta per te?

Nel corso della sua immensa carriera, Maria De Filippi ha fatto conoscere al suo amatissimo pubblico tutte le sue abitudini. Sappiamo benissimo, ad esempio, che la conduttrice ama mangiare caramelle durante i suoi programmi, svelandone anche il motivo. Vi siete mai chiesti perché, durante il racconto della storia a C’è posta per te, cammina sempre? Senza alcun dubbio, si! Ebbene. Se siete curiosi, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Vi è mai capitato di parlare al telefono e di non stare mai fermi in un punto, ma di girovagare per la stanza? Ebbene. È proprio questo quello che accade a Maria De Filippi a C’è posta per te. A questo punto la domanda sorge spontanea, perché? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a Che Tempo che Fa nel 2018. “Non riuscirei mai a raccontare la storia se non camminassi perché mi vergognerei”, ha rivelato al padrone di casa. Non si tratta, quindi, solo di concentrazione, come più volte ha detto, ma anche di una sorta di imbarazzo davanti alle telecamere.

L’avreste mai detto?