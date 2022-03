Sapete perché Maria De Filippi ha sempre con sé una manciata di caramelle? In molti se lo chiedono: il motivo vi stupirà, eccolo spiegato!

Conduttrice amatissima, Maria De Filippi non ha certamente bisogno di essere presentata. Il suo nome è tra i più noti sullo schermo per essere di fatti una delle conduttrici televisive più amate. Con l’appellativo di ‘Queen Mary’, la nota conduttrice ha conquistato i palinsesti Mediaset alla conduzione dei programmi televisivi più seguiti di sempre.

Uomini e Donne, Amici, C’è Posta per Te, rappresentano il fenomenale trio di programmi in onda su Canale 5 che ha stregato il telespettatori che ormai non perdono un appuntamento. Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di C’è Posta Per Te, ma siamo prontissimi e carichi per il nuovo appuntamento con la nostra conduttrice per seguire insieme il Serale di Amici. C’è un dettaglio al quale tutti hanno fatto caso. Maria De Filippi ha sempre con sé una manciata di caramelle, il motivo? La risposta vi stupirà, scopriamolo insieme.

Perché Maria De Filippi ha sempre con sé delle caramelle

Tutti si domandano perché Maria De Filippi durante le trasmissioni in onda ha sempre una manciata di caramelle con sé? Ogni tanto è capitato di vedere la conduttrice mangiucchiare qualche caramellina. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito.

Si tratta di un’abitudine che Maria De Filippi porta ormai con sé da anni. Maria De Filippi ha sempre in tasca o nella pinza della cartellina, che vediamo quando conduce C’è posta per te, qualche caramellina al limone. Il motivo risale ad un po’ di tempo fa, quando la conduttrice agli esordi prima di apparire davanti la telecamera soffriva di uno stato d’ansia che le bloccava la salivazione. Il panico generato in quel momento la limitava fortemente, e così le caramelle sono diventate un ottimo palliativo a questo ‘problema’. Di fatti, a poco a poco la conduttrice ha potuto mettere all’angolo la sua ‘ansia da prestazione’, rendendo così al meglio davanti la telecamera. Pare proprio che quelle caramelline al Limone siano state una vera salvezza per Maria De Filippi. E voi, lo sapevate?