Ricordate Francesca Michielin ad X-Factor? Dalla sua partecipazione sono passati molti anni

Francesca Michielin ha partecipato anni fa ad X-Factor: ricordate com’era allora la cantante?

L’abbiamo vista alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ma non tra i big in gara. Francesca Michielin è stata presente in qualità di direttrice d’orchestra per il brano Ogni volta è così di Emma Marrone. L’anno scorso ha però partecipato tra i big insieme a Fedez. Con il brano Chiamami per nome si sono posizionati al secondo posto.

Da qualche settimana proprio la cantante ha sorpreso i fan con una bellissima notizia, mostrando quanto successo attraverso la pubblicazione di una foto. Il 24 febbraio ha conseguito il diploma di laurea di primo livello in canto jazz presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto e non ha potuto nascondere l’evento ai suoi fan. Francesca ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione ad X-Factor: ricordate com’era allora?

Francesca Michielin, com’era ai tempi di X-Factor: ha trionfato molti anni fa

Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di vederla alla Kermesse ma non tra i big, ma in qualità di direttrice d’orchestra per il brano di Emma Marrone Ogni volta è così. Francesca è giovanissima, ha 27 ed è nata a Bassano del Grappa. Oggi è sicuramente una delle artiste più amate e apprezzate e ovviamente più ascoltate del panorama musicale. Ma quando ha iniziato questa carriera era molto piccola. La notorietà è giunta in seguito alla partecipazione ad X-Factor: ricordate la cantante com’era allora?

Questo è uno scatto ripreso da un video del 2011. La Michielin era ai provini del talent. Da allora sono passati molti anni, circa 11. Era giovanissima, aveva appena 16 anni quando è entrata nel programma. Nella quinta edizione di X-Factor è entrata a far parte della squadra Under Donne capitanata da Simona Ventura. E fu proprio lei la vincitrice del talent. Dopo quel percorso si aprono tutte le porte del mondo della musica. Soltanto pochi mesi dopo viene pubblicato dalla Sony Music il suo singolo di debutto, Distratto. Il brano ha raggiunto la prima posizione della rispettiva classifica ed è stato successivamente certificato disco multiplatino.