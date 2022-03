Vi sorprenderà scoprire che questa bambina oggi è una delle donne più famose del pianeta: chi l’avrebbe mai detto!

Incantevole già da piccola: dietro l’immagine di questa bambina si nasconde una delle donne più famose al mondo, la riconoscete?

Oggi, grazie ai social, i personaggi pubblici non appaiono più così lontani ed irraggiungibili come un tempo. Anche di quelli più in vista è possibile scoprire lati inediti e particolari che normalmente non sarebbero alla portata di tutti.

Molti volti noti del mondo dello spettacolo, italiano e non, condividono la loro vita quotidiana con i fan tramite video, foto e post e fa sempre un certo effetto vederli a volte in una dimensione più privata e familiare.

Ad esempio, gli scatti social che ritraggono le star più celebri in compagnia dei loro genitori, dei fratelli, ecc. oppure da piccole, attirano la curiosità di moltissimi. Quella che vi mostriamo oggi è la foto di una delle donne più belle e influenti del mondo intero.

Riconoscete la bambina in questa foto? Tutti la amiamo, è tra le donne più famose

Sebbene sia statunitense, non esiste nazione al mondo che non la conosca: con i suoi oltre 290 milioni di follower su Instagram, è una vera potenza nel web, ma non solo. Il suo successo è arrivato anche in tv, basti pensare che nel 2007 tutta la sua famiglia è diventata protagonista di un reality da cui sono derivati vari spin-off.

Al suo nome sono legati vari prodotti, come un gioco per cellulare, una linea di abbigliamento e una di cosmetici. Nel 2015, la rivista Time l’ha inserita tra le cento persone più influenti del mondo e nel 2016 Vogue l’ha definita “fenomeno della cultura pop”. Insomma, un successo che pare inarrestabile da quasi vent’anni!

Avrete certamente capito che la bambina in foto è la bellissima Kim Kardashian, la cui bellezza sembra non conoscere il passare del tempo. Di origini armene da parte di padre e scozzesi, irlandesi, olandesi e inglesi da parte di madre, Kimberly è nata a Los Angeles il 21 ottobre del 1980 in una famiglia abbastanza numerosa.

Ha una sorella maggiore che si chiama Kourtney e due fratelli, Khloé e Robert jr. Dopo il divorzio dei suoi genitori, la madre ha sposato l’ex atleta Caitlyn Jenner col quale ha avuto le figlie Kendall e Kylie Jenner.

Ovviamente, con tutto il successo che ha, la Kardashian è anche una delle donne più ricche. In precedenza vi abbiamo parlato, ad esempio, del suo lussuosissimo jet privato dal costo davvero inimmaginabile.

Reduce dalla separazione col marito Kenye West, di cui ha parlato per la prima volta nell’ultima puntata di Al passo con i Kardashian, ha da poco ufficializzato la relazione con Pete Davidson.

Oggi Kim è sicuramente un’icona di fascino e bellezza, ma avete visto quanta dolcezza da piccola?