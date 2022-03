Aldo Montano prima del GF Vip è stato concorrente di un altro famoso reality: dove l’abbiamo visto

Prima di vederlo al GF Vip Aldo Montano è stato concorrente di un altro famoso reality: ricordate dove l’abbiamo visto?

Nella sesta edizione del GF Vip abbiamo visto tanto concorrenti. Da quando il reality è partito a settembre ci sono stati nel corso di questi mesi nuovi ingressi. Con la scelta del prolungamento è stato anche necessario animare l’atmosfera in casa.

Tra i protagonisti non possiamo non citare Aldo Montano. L’ex schermidore ha però abbandonato il reality a dicembre, scegliendo di non proseguire il suo percorso. Aldo ha scelto di ritornare a casa dalla sua famiglia. In molti già dopo poche settimane dal suo ingresso l’avevano inserito nella lista tra i papabili vincitori. Nella casa ha stretto un legame speciale con diverse persone, ma in particolare con Manuel Bortuzzo. I due sono apparsi fin da subito molto uniti ed è nata una profonda e bellissima amicizia. Entrambi hanno deciso di lasciare il gioco e una volta fuori non si sono più separati. Aldo è stato un grande concorrente del GF Vip, ma molti anni fa aveva già partecipato ad un famoso reality: ricordate dove l’abbiamo visto?

Aldo Montano prima del GF Vip aveva partecipato ad un altro reality: ecco dove

Aldo Montano è stato sicuramente un protagonista del Grande Fratello Vip. Già poche settimane dopo il suo ingresso era tra i preferiti e tra i papabili vincitori. A dicembre ha però scelto di tornare a casa dalla sua famiglia.

Nel corso della sua esperienza si è fatto conoscere ed apprezzare. Abbiamo amato e ancora oggi è così, la sua bellissima amicizia con Manuel Bortuzzo, ma anche con Gianmaria Antinolfi. I tre sono molto uniti e non mancano di passare il tempo insieme, mostrando tutto sui social ai loro migliaia di follower. L’ex schermidore è stato un concorrente forte del GF Vip, ma forse non tutti lo ricordano, in passato era stato già concorrente di un altro famoso reality: ricordate dove l’abbiamo visto?

Aldo Montano ha partecipato nel 2006 alla terza edizione de La Fattoria, reality condotto allora da Barbara D’Urso. Purtroppo fu eliminato nel corso della settimana puntata. Questa edizione fu vinta da Rosario Rannisi. Voi ricordate il percorso dell’ex concorrente ne La Fattoria?