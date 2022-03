Le anticipazioni della puntata di Domenica In del 13 Marzo ci dicono che in studio ci saranno tanti volti amatissimi, da non perdere.

Ancora prima dell’imperdibile puntata di Verissimo, c’è un altro appuntamento di cui non possiamo farne affatto a meno: stiamo parlando proprio di Domenica In!

Per la ventiseiesima puntata di Domenica In, in onda il 13 Marzo a partire dalle ore 14:00, Mara Venier ha pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. Ed è pronta a regalare un appuntamento imperdibile. Com’è il suo solito fare, non mancherà la parte dedicata all’informazione e, soprattutto, agli ultimi avvenimenti della guerra tra Russia ed Ucraina, ma ci sarà anche una parte rivolta al divertimento e alla musica, di cui i protagonisti indiscussi saranno due cantanti amatissimi. Ovviamente, non può affatto mancare una parte decisamente più “intima”, durante la quale un’artista amatissima si racconterà come mai prima d’ora. Bando alle ciance: scopriamo le anticipazioni della puntata di Domenica In del 13 Marzo.

Domenica In del 13 Marzo, anticipazioni: chi sono gli ospiti di oggi?

Se la scorsa puntata di Domenica In ha visto alternarsi degli ospiti davvero straordinari, quella del 13 Marzo lo farà ancora di più. Da quanto si apprende dalle anticipazioni riportate da TV Blog, infatti, sembrerebbe che non solo si parlerà di attualità, com’è giusto che sia, ma anche di musica, spettacolo e molto altro ancora. Siete pronti a saperne di più?

Su TV Blog, si legge che per la puntata di Domenica In del 13 Marzo ritornerà in studio Gemma Calabresi Milite. La donna, come ricorderete, era stata ospite anche nel corso della puntata scorsa, ma per via di tempo non ha potuto completare la sua intervista. Oggi, però, ritornerà nello studio televisivo. E concluderà il suo racconto su suo marito, ucciso drammaticamente dalle Brigate Rosse. Terminato questo momento emozionante, Mara Venier ne passerà ad un altro che ci tocca da vicino: la guerra tra Russia ed Ucraina. I conflitti, purtroppo, continuano. E, dopo l’ultimo attacco all’ospedale pediatrico, si tenterà di fare un po’ il punto della situazione.

Come dicevamo, però, non mancherà affatto la parte dedicata all’intrattenimento e ai racconti dei personaggi amatissimi nostrani. Si partirà, infatti, dal mitico Riccardo Cocciante, che si racconterà tra carriera e vita vissuta. Fino a Matteo Bocelli, che presenterà il suo ultimo lavoro scritto insieme a Mahmood, e Amanda Lear.

Insomma, una puntata ricca di tantissime cose. Noi non ce la perderemo, voi?