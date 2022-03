Stando alle anticipazioni della terza puntata di Noi, Rebecca sarà dinanzi ad un bivio: la giovane prenderà una drastica decisione.

Se queste due primi appuntamenti di Noi sono stati imperdibili, la terza puntata, quella che – salvo imprevisti o cambi di programmazione – andrà in onda Domenica 20 Marzo, sarà totalmente incredibile.

Riadattamento della famosa e seguitissima serie tv “This is us”, Noi sta riscontrando un successo davvero impressionante. Sapevamo perfettamente che lo sarebbe stato, è vero, ma si può dire che la messa in onda di questa nuova fiction sta superando di gran lunga tutte le aspettative del suo pubblico. Con un cast geniale, un trama lineare e per niente noiosa e delle puntate avvincenti, la serie tv tiene incollati milioni di telespettatori appuntamento dopo appuntamento. A tal proposito, siete curiosi di sapere cosa accadrà nel corso della terza puntata? Fino a qualche istante fa, abbiamo assistito a dei colpi di scena davvero impressionanti, ma cosa ci dicono le anticipazioni dell’appuntamento di Domenica 20 Marzo? Rebecca sarà dinanzi ad un bivio e prenderà una decisione clamorosa!

Noi, anticipazioni terza puntata del 20 Marzo: clamorosa decisione di Rebecca!

Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti di Noi, anche la terza puntata di Domenica 20 Marzo sarà un continuo “gioco” tra passato e presente. Dalle anticipazioni, infatti, si legge che nel primo episodio si porrà l’attenzione sulla famiglia Peirò nel presente, invece nel secondo a quando Rebecca e Pietro erano in due e non dovevano affatto pensare alla loro famiglia. Scopriamone qualche cosa in più.

Nel primo episodio della terza puntata di Noi, l’attenzione sarà concentrata sui tre figli di Pietro e Rebecca – non a caso l’episodio sarà intitolato “Fratelli” – e pone l’accento su Daniele e Chiara. Il primo, seppure entusiasta per il suo lavoro da attore, non riuscirà ad entrare in sintonia col personaggio attribuitogli dal regista ed andrà in crisi. A dargli manforte, però, sarà sua sorella Chiara, che non solo capirà le sue debolezze, ma lo aiuterà a rialzarsi da questo momento di sconforto.

Intitolato “Buon Natale”, il secondo episodio della terza puntata di Noi ci presenta la famiglia Peirò nel passato. Ed, in particolare, quando Rebecca e Pietro saranno “costretti” a trascorrere il Natale con la famiglia di lei, “sottostando” alle tradizioni della suocera. Seppure a malincuore, il giovane accetterà la proposta di sua moglie, ma quando si metterà in macchina insieme a lei e ai suoi figli accadrà un imprevisto: la macchina li abbandonerà per sempre. A questo punto, però, non solo la famiglia Peirò trascorrerà il Natale da soli in una baita, ma Rebecca sarà costretta a prendere una decisione choc: affronterà la sua mamma e comunicherà che, da quel momento in poi, avrebbe trascorso le feste natalizie con la sua famiglia.

Come al solito, quindi, non mancheranno i colpi di scena. La seguirete?