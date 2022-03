Ecco le anticipazioni della puntata di Verissimo del 13 Marzo: è giunto il momento che tutti attendevamo da tempo, finalmente.

Ci attende una clamorosa novità: la puntata di quest’oggi di Verissimo non andrà in onda a partire dalle ore 16:30, come consueto, bensì dalle 15:10.

L’appuntamento della Domenica pomeriggio di Amici è giunto al termine. Tra 6 giorni, infatti, inizierà la fase finale del programma. E ciascuna sua puntata andrà in onda ogni Sabato sera. Proprio per questo motivo, si è vociferato che Silvia Toffanin fosse pronta a dire “addio” alla puntata del suo show della Domenica pomeriggio, ma un’ultima ora ci ha fatto chiaramente intendere che non è affatto così. La puntata di oggi 13 Marzo, quindi, ci sarà e, addirittura, inizierà nettamente in anticipo. Pensate, si parla quasi quattro ore di puntata. Davvero incredibile! Siete curiosi, però, di sapere quali sono le sue anticipazioni ed ospiti? Mai come questa volta, l’appuntamento è ricco di ospiti straordinari. Scopriamoli tutti.

Anticipazioni Verissimo del 13 Marzo: ospiti incredibili, eccoli tutti

Così come la puntata scorsa, anche questa di Verissimo di Domenica 13 Marzo sarà impressionante e ricco di ospiti. Le anticipazioni ufficiali, infatti, ci fanno sapere che non solo ci saranno tanti concorrenti del GF Vip, ma anche attori formidabili e volti amatissimi dello spettacolo italiano. Pronti a saperne di più? Procediamo con ordine:

Pierfrancesco Favino: tra qualche giorno, l’attore sarà sul grande schermo con il film “Corro da te”. Pertanto, il buon Favino non solo racconterà la pellicola alla padrona di casa, ma anche la sua vita privata e carriera;

tra qualche giorno, l’attore sarà sul grande schermo con il film “Corro da te”. Pertanto, il buon Favino non solo racconterà la pellicola alla padrona di casa, ma anche la sua vita privata e carriera; Nancy Brilli: per niente sconosciuta al pubblico di Verissimo, la splendida attrice romana si racconterà in tutte le sue sfaccettature;

per niente sconosciuta al pubblico di Verissimo, la splendida attrice romana si racconterà in tutte le sue sfaccettature; Pierpaolo Pretelli: la storia d’amore con Giulia Salemi procede a gonfie vele. E, a quanto pare, anche la sua carriera. Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di una clamorosa novità in arrivo. Sicuramente, ne sapremo qualche cosa in più tra qualche ora;

la storia d’amore con Giulia Salemi procede a gonfie vele. E, a quanto pare, anche la sua carriera. Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di una clamorosa novità in arrivo. Sicuramente, ne sapremo qualche cosa in più tra qualche ora; Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo: i “tre moschettieri” della casa del GF Vip racconteranno la loro amicizia a Verissimo;

i “tre moschettieri” della casa del GF Vip racconteranno la loro amicizia a Verissimo; Miriana Trevisan: reduce dalla casa del GF Vip, l’ex volto di Non è la rai parlerà della sua esperienza. Secondo voi, chiarirà anche la sua situazione con Biagio D’Anelli?;

reduce dalla casa del GF Vip, l’ex volto di Non è la rai parlerà della sua esperienza. Secondo voi, chiarirà anche la sua situazione con Biagio D’Anelli?; Antonio Medugno: anche l’amato modello ed influencer sarà ospite per parlare della sua esperienza nella casa del GF Vip;

anche l’amato modello ed influencer sarà ospite per parlare della sua esperienza nella casa del GF Vip; Se si parla di protagonisti indiscussi del GF Vip, non si può fare a meno di parlare di lei: Soleil Sorge. Era il momento che più attendevamo e finalmente è arrivato! La vincitrice “morale” del reality si racconterà a 360 gradi alla padrona di casa.

Insomma, una puntata ricca di ospiti, ma anche di emozioni e confessioni. Noi non vediamo l’ora, voi?