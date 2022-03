Arisa e Vito Coppola: perché si continua a parlare di loro, cos’è successo

A Novella 2000, Vito Coppola ha parlato del suo legame attuale con Arisa: cosa c’è davvero oggi tra il ballerino e la cantante.

La chimica tra loro è stata evidente sin da subito, quando hanno iniziato a volteggiare insieme sul palco dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Già dalle prime clip su di loro, traspariva un certo feeling che andava ben oltre la sintonia nel ballo.

Un’intesa palpabile, che ha contribuito non poco alla vittoria di Arisa e Vito Coppola, aggiudicatisi il primo posto in finale nonostante la bravura di altri concorrenti in gara. Quello che si sospettava si è poi rivelato veritiero: finito il programma, la cantante ha ammesso che, in effetti, con il suo insegnante di ballo c’è stato qualcosa di più che un’amicizia.

La storia però non è andata avanti, con grande dispiacere dei fan. Ora però entrambi si sono ritrovati insieme nell’edizione in corso de Il Cantante Mascherato, dove lei ricopre il ruolo di giurata e lui quello di primo ballerino.

L’intesa tra loro è inevitabilmente di nuovo sotto gli occhi dei telespettatori, ma che tipo di legame hanno oggi? Lo ha rivelato il ballerino in un’intervista a Novella 2000.

Arisa e Vito Coppola oggi: la verità sul loro rapporto

Al riguardo, Rosalba Pippa ha dichiarato solamente che il loro rapporto è ottimo, invece Vito è stato molto più esaustivo nell’intervista. “Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo”, ha detto il 28enne campano.

Inoltre, ha rivelato di far visita ad Arisa ogni volta che va a Milano e che anche lei ricambia quando si trova a Roma per Il Cantante Mascherato. Il ballerino ha fatto anche un’altra confessione: nel videoclip della canzone Cuore a cui ha partecipato, i baci con Arisa erano veri.

La loro spontaneità si era già vista in occasione di un’esibizione a Ballando: anche lì era scattato un bacio in pubblico, ricordate?

A voi piacciono insieme?