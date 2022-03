Beautiful, cambia tutto: arriva un’incredibile novità per i telespettatori dell’amatissima soap opera americana.

Appassionati di Beautiful, state seguendo le nuove puntate della soap opera? Negli episodi attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: le anticipazioni americane promettono colpi di scena ancora più sconvolgenti. Dal ritorno in scena di alcuni tra i personaggi più amati della soap a tradimenti che vi lasceranno senza parole. In attesa di scoprire tutto, c’è un’importante notizia per tutti i telespettatori.

Una notizia che riguarda la programmazione della seguitissima soap opera: ci sarà un cambio di programma a partire dalla prossima settimana. In seguito tutti i dettagli!

Cambia tutto a Beautiful: arriva una notizia importante per i telespettatori

Passano gli anni, ma Beautiful continua a tenere incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Anche nel nostro Paese, dove la soap opera americana è diventata ormai un appuntamento fisso per il pubblico, all’ora di pranzo. Ma, a proposito di data e ora, ci saranno dei cambiamenti proprio in merito alla programmazione della soap.

Dal lunedì al venerdì la situazione resterà invariata, ma cosa accadrà nel weekend? Ebbene, col ritorno su Canale 5 di Scene da un matrimonio, la puntata di Beautiful del sabato tornerà alle origini, e andrà in onda dalle 13 e 40 alle 14 e 10. Anche la soap spagnola Una vita ridurrà la sua durata e sarà collocata tra le 15 e 40 alle 16 e 10. Ma per una brutta notizia ne arriva una molto piacevole!

Beautiful andrà in onda anche di domenica! A partire dal 20 marzo, la soap opera andrà in onda anche di domenica, essendo terminata l’avventura pomeridiana di Amici 21: sabato 19 marzo, infatti, avrà inizio il serale del talent show di Maria De Filippi. Come riporta Tv Soap, la programmazione domenicale sarà la seguente: Beautiful partirà alle 14.00, subito dopo L’Arca di Noé e a seguire un nuovo appuntamento con Scene da un matrimonio, che andrà in onda sia di sabato che di domenica. Alle 16.00 ci sarà la puntata di Una Vita e, alle 17.00, l’appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo.

Insomma, una novità che farà felice i tantissimi telespettatori, che potranno quindi seguire le avventure della famiglia Forrester sette giorni su sette!