Benedetta Rossi, com’è nato tutto: gli inizi della sua carriera

Oggigiorno Benedetta Rossi è amatissima, ma sapete quali sono stati gli inizi della sua carriera? Com’è nato tutti: lo sapevate?

Chi è che non ama Benedetta Rossi? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Food blogger amatissima e vera e propria stella di Instagram, la colonna portante del programma “Fatto in casa per voi da da Benedetta” vanta di un successo davvero clamoroso.

Dopo essere stata la conduttrice di un programma tutto suo, Benedetta Rossi è pronta ad essere la protagonista di un altro incredibile successo: un cartone animato! Intitolato Superbenny, la simpaticissima food blogger è “sbarcata” anche nel mondo dei più piccoli ed è pronta a conquistare ancora più tutti. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quali sono stati gli inizi della sua carriera? Oggi è amatissima – come dicevamo precedentemente – e con le sue ricette rappresenta una vera e propria manna dal cielo per tante mamme italiane, ma com’è iniziato tutto? A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata a Today.

Quali sono stati gli inizi di Benedetta Rossi?

È la vera e propria regina di Instagram, Benedetta Rossi. Solita a condividere inediti scatti fotografici e succulente ricette e consigli, l’amatissima food blogger decanta di un successo impressionante. Vi siete mai chiesti, però, quali siano stati i suoi inizi? A Today, in previsione del lancio del suo cartone animato, la Rossi ha svelato com’è nato tutto. E, soprattutto, come è nata la sua passione per la cucina. A quanto pare, sembrerebbe che Benedetta abbia avuto questo tipo di propensione sin da piccolina. “A tre anni impastavo la pasta fresca e gli gnocchi con zia Giulietta. Le mani si impregnavano di farina e uova e mi emozionavo”, ha rivelato.

Ancora prima di approdare sul piccolo schermo, sapete quali sono stati i suoi inizi? Forse non tutti lo ricordano, ma Benedetta Rossi ha iniziato a condividere le sue ricette su un canale aperto su Youtube. ““Lavoravo nell’agriturismo della mia famiglia e postavo le ricette dei dolci che preparavo. Facevo tutto da sola, riprese e montaggio”, ha detto. Da cosa nasce cosa, poi. E, ad oggi, il suo successo è pazzesco.

Sapete cosa c’è scritto sulla sua carta d’identità?

Non tutti immaginano, ma sulla carta d’identità di Benedetta Rossi non c’è affatto quello che tutti pensano di trovare. Nel corso di una sua intervista a Fq Magazine, l’amatissima food blogger ha svelato la “particolare” voce attribuita alla sezione “professione”. “Non saprei incasellarmi in un ruolo conduttrice. Imprenditrice no, perché mi sembrerebbe di tirarmela, conduttrice nemmeno”, ha detto.

Ve lo sareste mai immaginato?