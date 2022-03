Chi è il fidanzato di Aurora Ruffino, sapete come si sono conosciuti?

Aurora Ruffino è Rebecca nella fiction in onda su Rai 1, Noi: chi è il suo fidanzato? Sapete come si sono conosciuti? Scopriamolo insieme

Aurora Ruffino è un’attrice che ha già alle spalle una nota esperienza sul piccolo e sul grande schermo. Dai suoi esordi ha sin da subito conquistato i telespettatori, e sebbene fosse molto giovane ha dimostrato di avere talento davanti la telecamera.

La danza e la recitazione sono parte di lei, una vera passione che coltiva con amore e con impegno. Ma le passioni della bellissima attrice non finiscono qui. Aurora Ruffino è pazza del suo fidanzato. Cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme, è così che si sono conosciuti!

Chi è il fidanzato di Aurora Ruffino, lei è pazza di lui

Maxime è il nome del fidanzato di Aurora Ruffino. L’attrice italiana ha fatto la conoscenza del suo fidanzato francese proprio in un viaggio in Francia. Durante un viaggio di vacanza fatto in Francia nel 2016, Aurora ha fatto la sua conoscenza. Da quel momento i due, sono diventati l’uno il complice dell’altra, è stato amore a prima vista. Maxime è diventato per lei una parte fondamentale della sua vita.

Di Maxime non pervengono molte informazioni se non quelle che la stessa Aurora in qualche occasione ha fornito. E’ un ingegnere e fino a qualche tempo fa i due si dividevano fra la Francia e l’Italia fin quando però nel 2020, il giovane ha ricevuto una proposta di lavoro in Italia, precisamente a Torino. E così i due hanno deciso di prendere casa insieme. Oggi convivono ed hanno casa a Lione. In lui Aurora ha trovato un complice, un amico ed un enorme supporto alla sua carriera. Non è mai stato un ostacolo, piuttosto le ha dato la possibilità di migliorarsi. Aurora ama conoscere nuove lingue, e grazie al suo Maxime è riuscita ad imparare l’inglese alla perfezione ma non solo, mastica bene anche un po’ di francese. In un’intervista Rai, l’attrice ha raccontato: “Con il mio ragazzo parlo in inglese, sto imparando anche il francese. Il bello arriva quando ci sono le litigate..”.

Aurora sul suo fidanzato non si risparmia: “E’ l’uomo migliore che abbia mai incontrato, perché condividiamo lo stesso amore per la libertà e per il rispetto reciproco. Abbiamo la stessa visione della vita. Perché è un uomo stimolante.” Ma non solo, in lui ha ritrovato una figura molto molto vicina ad una persona per lei molto cara: “E poi, lo dico? In lui ho ritrovato tante somiglianze con mio nonno, l’uomo della mia vita. Maxime è come lui, un grande lavoratore, serio, indipendente, con dei valori.” – ha fatto sapere in un’intervista per Donna Moderna.

Nonostante non siano facilmente reperibili scatti in cui i due appaiono insieme, da queste parole è facile desumere che i due siano una coppia molto affiatata, non trovate?