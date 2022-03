Chi vince il GF Vip 6? Il pronostico degli scommettitori; ecco chi è il favorito alla vittoria finale secondo i bookmakers.

Ci siamo! Mancano pochissime ore alla finalissima del GF Vip 6. Lunedì 14 marzo 2022 si concluderà l’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5. Un’edizione in cui è successo davvero di tutto: le emozioni in casa sono state davvero tantissime e i telespettatori si sono affezionati ai ‘vipponi’ nel corso di questi sei lunghi mesi. Ma, come sempre, ne vincerà soltanto uno!

I finalisti di questa edizione sono Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri e Barù: a loro si aggiungerà un quinto finalista, che sarà il vincitore del televoto tra Giucas Casella e Jessica Selassié. Ma, a poche ore dalla finale, quali sono i pronostici? Chi vincerà la sesta edizione del GF Vip? Scopriamo cosa ne pensano gli scommettitori.

Chi vince il GF Vip 6 secondo gli scommettitori: ecco quale potrebbe essere il podio

Di personaggio forti, in questa edizione del GF Vip, ce ne sono stati tantissimi. Molti dei quali non sono arrivati in finale, come Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma senza dubbio hanno lasciato un segno. Ma chi salirà sul gradino più alto del podio, vincendo questa lunghissima edizione del GF Vip?

Ebbene, secondo gli scommettitori, la favorita alla vittoria è Jessica Selassié. La più grande delle principesse ha fatto breccia nel cuore di molti telespettatori, colpiti dal suo cambiamento e dalle sue fragilità. Anche negli ultimi televoti, Jessica ha dimostrato di avere una fanbase davvero solida: riuscirà a conquistare il primo posto.

Come riporta IsaeChia.it, secondo l’agenzia di stampa telematica Agipro, la vittoria di Jessica è data a 2,40, seguita dal 2,70 della sorella Lulù Selassie e Davide Silvestri. Insomma, il podio potrebbe essere proprio questo. La vittoria di uno tra Barù e Delia Duran è data a 7, mentre si sale a 22 per Giucas Casella.

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire se le previsioni saranno esatte o se ci sarà una vittoria inattesa! Voi per chi farete il tifo?