La classe di Amici scioperò per lui: ricordate? Com’è la sua vita oggi

La classe di Amici scioperò per lui: ricordate quel momento? Scopriamo com’è la vita del ballerino oggi: grandissima soddisfazione.

Quella del 2018 è stata un’edizione di Amici ricca di colpi di scena e di incredibili novità. Non soltanto perché, per la prima volta in assoluto, entrò a far parte della scuola Mowgli, il primo ballerino di break dance della scuola più famosa d’Italia, ma anche perché accade qualcosa che non era mai accaduto prima d’ora: la classe scioperò per via di un suo compagno.

Ricordate anche voi quel momento? Come dimenticarlo, avete ragione! Entrato a far parte della scuola con l’unico obiettivo di studiare danza e migliorare le sue qualità da ballerino, Marco Alimenti è stato al centro dell’attenzione per diverse settimane. Né a Timor Steffens, professore di allora, che ad Alessandra Celentano, il giovanissimo romano piaceva. Fin qui tutto bene, potremmo dire! Se non fosse per il fatto che l’ex insegnante di hip-hop scelse di non presentarsi in sala per lavorare con lui e di eliminarlo tutto d’un botto. Inevitabile, quindi, la reazione di tutta la classe di Amici, che diede origine ad una vera e propria protesta. Cosa sappiamo, però, adesso su Marco? Sono trascorsi anni da Amici, ma com’è cambiata la sua vita?

La classe di Amici scioperò per lui, ma che cosa fa oggi Marco Alimenti? Non tutti lo sanno

La decisione di Timor Steffens di non presentarsi a lezione con Marco e di eliminarlo improvvisamente provocò un’unica reazione da parte di tutti i ragazzi della classe: lo sciopero! Per diverse settimane, infatti, i ragazzi preferirono non esibirsi e non tenere le lezioni, se non con gli insegnanti che appoggiavano la loro protesta. Insomma, non era mai accaduto prima d’ora. Non era mai capitato, infatti, che la classe del talent di Maria De Filippi si ribellasse in questo modo. Certo, siamo abituati a colpi di scena inaspettati, ma come questo mai.

Come in molti ricorderete, Marco tenne una sfida e fu eliminato per sempre dalla scuola. A quanto pare, però, sembrerebbe che la sua carriera non sia affatto finita lì. Anzi, tutt’altro! Terminato il suo cammino nella scuola del talent, il buon Alimenti ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni. E, in questi anni, ha fatto parte del corpo di ballo di diversi programmi televisivi. Si legge, ad esempio, che ha preso parte a Dance, Dance, Dance. E, come mostrato dal suo canale Instagram, a Tale e Quale Show.

Seppure il suo percorso ad Amici non sia andato a buon fine, Marco è ugualmente riuscito nel suo intento. Congratulazioni!