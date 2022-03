La famiglia di Jennifer Lopez, che somiglianza! Tutte meravigliose

La famiglia di Jennifer Lopez: la star ha pubblicato degli scatti con sua madre e le sue sorelle, da notare la somiglianza.

Jennifer Lopez è una delle star più amate e apprezzate in tutto il mondo. E’ una cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e produttrice cinematografica. Dal 1999 ha lanciato dieci album, ha recitato al cinema e in televisione ed è stata ospite di tanti programmi televisivi e ha partecipato tanti importanti eventi.

Ha un profilo instagram seguito da 198 milioni di follower e migliaia sono le foto pubblicate. La sua vita professionale è nota e anche molti fatti della sua vita privata. Per esempio è famosa la sua recente relazione con Ben Affleck. Ma è molto riservata per quanto concerne la sua famiglia. In occasione della Festa della donna ha voluto però rendere omaggio alle figure femminili più importanti della sua vita, prime fra tutte le sorelle e sua mamma. Osservando gli scatti cosa notiamo fin da subito? Ovviamente la bellezza e non possiamo dire che non è di famiglia!

La famiglia di Jennifer Lopez: la star mostra alcuni scatti con sua mamma e le sue sorelle

Nell’ultimo anno Jennifer Lopez è stata al centro del gossip per la sua relazione con Ben Affleck. La star era stata paparazzata insieme all’attore. Le voci su un presunto ritorno di fiamma (ricordiamo che Affleck è stato il fidanzato della cantante 20 anni fa) sono state insistenti, fino a quando la stessa Lopez non ha fatto sapere a tutti la verità.

Ha pubblicato uno scatto sul suo canale social insieme all’uomo, confermando così la relazione. A parte i dettagli delle sue storie d’amore, per quanto riguarda la sua vita privata è molto riservata. In occasione della Festa della donna ha però voluto omaggiare le figure femminili più importanti della sua vita. La star ha pubblicato diversi scatti provenienti da alcuni vecchi album di ricordi in cui è fotografata insieme a sua mamma e alle due sue sorelle.

Cosa notiamo fin da subito? Ovviamente la bellezza salta subito all’occhio. A quanto pare nella famiglia Lopez questa è proprio di famiglia.

La mamma della cantante si chiama Guadalupe Rodriguez. E’ una donna bellissima, occhi grandi e un sorriso profondo, mentre le sorelle Lynda e Leslie hanno il medesimo sorriso e molti tratti del viso in comune. Sono tutte bellissime, non pensate?