Federica Panicucci lascia tutti di stucco: il racconto riguarda Paolo Bonolis

Federica Panicucci lascia tutti senza parole, il racconto della conduttrice riguarda Paolo Bonolis: scopriamo insieme cosa è successo

35 Anni di Carriera televisiva fanno di Federica Panicucci una delle conduttrici più amate e seguite sul piccolo schermo. Oggi all’età di 54 anni può vantare un enorme successo ottenuto nel corso delle sue esperienze davanti la telecamera.

Agli esordi televisivi, la bellissima conduttrice aveva solamente 19 anni. Seppure la ricordiamo giovanissima ed alle prime armi, in molti forse non conoscono questo retroscena che riguarda proprio l’inizio della sua carriera. Sapete come Federica Panicucci è riuscita a diventare famosa? La conduttrice, intervistata da Il Corriere della Sera, racconta un episodio avvenuto ormai molti anni fa che riguarda Paolo Bonolis. Non riuscirete a credere a questo retroscena. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Federica Panicucci su Paolo Bonolis, non crederete a quello che ha detto: il racconto spiazza tutti

Aveva 19 anni quando ha avuto la possibilità di cominciare a lavorare davanti le telecamere. Ad oggi Federica Panicucci ha collezionato numerosi successi che l’hanno resa una delle conduttrici più amate. Galeotto fu l’incontro con Paolo Bonolis. La conduttrice racconta in un’intervista per Il Corriere della Sera un retroscena che riguarda proprio il noto conduttore.

Federica Panicucci, all’epoca in cui aveva poco più di 17 anni, abitava nello stesso palazzo in cui abitava Paolo Bonolis con la sua famiglia. All’epoca era una studentessa che arrotondava con qualche lavoretto per mettere soldi da parte e così la custode del condominio le fece sapere che il noto conduttore e la sua compagna erano in cerca di una babysitter che badasse al loro primogenito, Stefano. Così Federica Panicucci cominciò a lavorare per Paolo Bonolis come babysitter: “Sembra piuttosto incredibile, però è stato davvero così: ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Aveva 9 mesi, quando mi chiamavano badavo a lui. Paolo mi dava 4 mila lire l’ora“.

E proprio l’incontro con l’amatissimo presentatore ha permesso a Federica Panicucci di poter esordire nel mondo dello spettacolo, dapprima come modella. “Lui all’epoca faceva il conduttore di Bim Bum Bam. Una sera, mentre ero da lui, chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The Look of the Year, programma che in futuro avrei condotto”. Ed infatti, fu lo stesso Paolo Bonolis e fornire alla Panicucci il contatto telefonico dell’agenzia di moda presso la quale tutto è cominciato. Conoscevate questo retroscena?