Giorgia e Gianluca di Matrimonio a prima vista: in che cosa è laureata la sposa

Matrimonio a prima vista, Giorgia e Gianluca sono una coppia della nuova edizione: sapete in che cosa è laureata?

L’ottava edizione di Matrimonio a prima vista sta conquistando i telespettatori. Le coppie formate da un team di esperti sulla base di interviste, tratti comuni e psicologici, sono Antonio e Giorgia, Giorgia e Gianluca e Cristina e Mattia.

Nelle ultime puntate andate in onda su Real Time abbiamo visto che hanno iniziato la convivenza. Giorgia e Gianluca sono la coppia che più ha catturato l’attenzione perchè fin dal primo incontro non hanno assolutamente nascosto il fatto di essere lontani caratterialmente e fisicamente l’uno dall’altra. Nonostante la diversità di carattere stanno cercando di venirsi incontro. Lo sposo in particolare sta tentando in tutti i modi di avvicinare Giorgia alla sua realtà, rendendola partecipe del suo lavoro e dei suoi hobby. La sposa è invece più restìa e ha difficoltà a fidarsi e aprirsi. Lei lavora come impiegata, ma sapete in che cosa è laureata?

Giorgia e Gianluca sono una coppia di Matrimonio a prima vista. E’ iniziata anche per loro la convivenza. Al momento abbiamo visto che la sposa è andata dall’uomo nella sua casa ed è stata spiazzata da un suo gesto che proprio non si aspettava. Gianluca le ha fatto trovare un regalo, una sua vecchia macchina da scrivere.

Lei è apparsa molto emozionata e felice del pensiero, perchè ha dimostrato che l’uomo ha ascoltato le parole della moglie. Infatti in viaggio di nozze le aveva espresso il suo sogno, scrivere un libro. Sembrerebbe che la convivenza sia iniziata nel migliore dei modi, anche se lo sposo ha detto nel dietro le quinte che sta aspettando un’apertura dall’altra parte. Ma cosa sappiamo di Giorgia? Sapete in che cosa è laureata?

La sposa è laureata in Giurisprudenza. Ha poi cominciato il praticantato per diventare avvocato. Non lo porta a termine perché capisce di non voler veramente intraprendere quella strada. Decide quindi di cercarsi un altro lavoro come impiegata