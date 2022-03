“Ho un amore grande per una donna”: la confessione lascia tutti di stucco, l’amatissimo conduttore non l’aveva mai detto prima d’ora.

Vi è mai capitato di venire a conoscenza di verità che vi hanno lasciato completamente di stucco? È proprio quello che è accaduto, qualche settimana fa, nello studio di Uomini e Donne, ma anche ad una delle concorrente del GF Vip. La confessione senza peli sulla lingua di cui vi parleremo tra qualche istante, però, ha lasciato completamento a bocca aperta. E sapete perché? L’amato conduttore l’aveva tenuto nascosto per tutto questo tempo.

“Ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni”, sono proprio queste le esatte parole con cui, nel corso di una sua intervista al settimanale “Oggi”, l’amatissimo conduttore ha rivelato di avere il cuore impegnato. Non sappiamo di chi si tratti, sia chiaro, anche perché il diretto interessato non ha affatto proferito parola in merito. Quello che, però, ha lasciato tutti di sasso è che il conduttore ha pensato di rivelarlo soltanto adesso. Sapete di chi stiamo parlando? Lo amate tutti!

Il conduttore lo rivela solo ora: “Ho un amore grande per una donna da dieci anni”

Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che riescono a scindere il lato professionale da quello privato. D’altra parte, chi lo dice che solo perché si è famosi bisogna mettere la propria vita privata in piazza? Decisamente nessuno! È proprio questo quello che l’amatissimo conduttore ha scelto di fare in tutti questi anni, mantenendo un certo riserbo su tutto quello che riguarda la sua vita lontana dai riflettori.

Sulla soglia dei suoi 60 anni, l’amatissimo conduttore si è raccontato come mai prima d’ora. E, sulle pagine del settimanale “Oggi”, ha rivelato di provare un amore grande per una donna da circa 10 anni. Una confessione che lascia tutti di stucco, come detto poco fa, ma che li rende anche pazzi di gioia. Sapete di chi stiamo parlando? Proprio di lui: Massimo Giletti! Ve lo sareste mai immaginato? Al noto giornale, l’amato conduttore di “Non è l’arena”, quindi, ha rivelato di provare un sentimento immenso per una donna di cui non ha rivelato nome ed identità. “Un sentimento al riparo. Come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno”, ha concluso.

Vi sareste immaginati una tale confessione?