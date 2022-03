Interpreta Claudio nella fiction “Noi”: conoscete la vita privata dell’attore Dario Aita?

È nella fiction “Noi” dove interpreta Claudio, ma Dario Aita ha già all’attivo tanti altri ruoli: conoscete anche la sua vita privata?

A partire dallo scorso 6 marzo, la domenica sera di Rai 1 si è arricchita di un nuovo appuntamento: quello con la fiction Noi, che vede protagonisti Pietro e Rebecca, interpretati da Lino Guanciale ed Aurora Ruffino. Oltre a loro, un cast di alto livello composto da attori molto amati. Tra questi, anche il palermitano Dario Aita che veste i panni di Claudio, figlio della coppia.

Moltissimi avranno riconosciuto nel bel 35enne il volto di tante altre serie di successo. Nato nel capoluogo siciliano il 25 gennaio 1987, dopo la maturità classica ha deciso di inseguire il sogno di diventare attore insieme al fratello Emanuele.

Trasferitosi a Genova a soli 20 anni, si è diplomato nel 2011 alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile dopo aver esordito nel 2009 come coprotagonista nel film La Prima Linea di Renato De Maria, al fianco di Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzogiorno. Sarà però il personaggio di Bernardo Strano nella commedia di Rai1 Questo nostro amore, a consacrare il suo successo.

Aita ha preso parte nel 2016 alla prima stagione della serie tv L’allieva in cui ha vestito i panni del reporter di guerra Arthur Malcomess. Sul set ha lavorato anche suo fratello. L’attore ha anche lavorato nella dodicesima stagione di Don Matteo.

Una carriera niente male, che ha tutta l’aria di proseguire per il meglio, ma cosa sappiamo sulla vita privata di questo talentuoso attore?

Dario Aita, vita privata: la sua compagna non è affatto un volto sconosciuto

Non è noto se il protagonista di Noi sia sposato o fidanzato, ma una cosa è certa: nella vita di Dario c’è una donna di cui è innamoratissimo. L’attore è in coppia dal 2013 con la collega Elena Gigliotti, incontrata alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova.

Lei è originaria di Catanzaro e dopo aver studiato in Liguria andata a vivere con Dario a Roma. Appassionata di tango argentino, walzer, aikido e pallavolo, Elena è molto riservata proprio come il suo compagno. Non è noto nemmeno se abbiano figli oppure no.

E voi sapevate chi è la donna che ha rubato il cuore al bell’Aita?