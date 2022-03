La dottoressa Pimple Popper, Lauren e Aziza: impensabile, è successo davvero

La storia incredibile di Lauren e Aziza a La dottoressa Pimple Popper, davvero impensabile: è successo per davvero, da nn credere.

Di casi “strani” ne sono capitati nella clinica della Dottoressa Pimple Popper e, proprio recentemente, vi abbiamo raccontato quello ignoto di Louis e Johnny, ma quello che è successo ad Aziza e Lauren è davvero clamoroso!

Seppure appartenenti a due zone completamente differenti e distanti tra loro, Aziza e Lauren erano accomunate da un’unica cosa: entrambe avevano lo stesso problema alla pelle. Le due giovanissime ragazze erano grandi amiche, ma sapete come si sono conosciute? La risposta è davvero semplicissima: su Facebook! Aziza e Lauren, infatti, hanno raccontato di aver fatto amicizia tramite un gruppo social che riuniva tutte quelle persone che avevano il loro stesso problema e da quel momento non si sono mai più lasciate. L’una, infatti, è stata il conforto dell’altra. Ed è per questo che hanno deciso di recarsi dalla dottoressa Pimple Popper insieme. Davvero impensabile, non c’è che dire! Cerchiamo di capirne di più.

Incredibile a La dottoressa Pimple Popper: la storia di Lauren ed Aziza

Seppure distanti diversi chilometri, Aziza e Lauren hanno scelto di incontrarsi per la prima volta per risolvere una volta per tutte il loro problema alla pelle. Alle telecamere della dottoressa pimple popper, le due giovani ragazze hanno raccontato di avere una grossa cisti sui polsi, che condizionava fortemente i loro movimenti, oltre a provocare ad entrambe un grande dolore e un solletico alla mano.

Appena viste le cisti di entrambe, La dottoressa Pimple Popper ha avuto un’unica diagnosi: si tratta, infatti, delle classiche cisti gangliari. Seppure non si trattasse affatto di nulla di grave, la dermatologa ha rivelato alle ragazze di non poterle operare data la loro posizione. In quel caso, infatti, sarebbe stato necessario l’intervento di un vero e proprio chirurgo. Tuttavia, la bella Lee non si è affatto persa di coraggio ed ha immediatamente provveduto al drenaggio del liquido.

Com’è cambiata la loro vita dopo l’incontro con la dottoressa Pimple Popper? Molto probabilmente, non era mai accaduto prima: le cisti si sono riformate dopo un po’ di tempo.