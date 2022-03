Manila Nazzaro torna a casa dopo il GF Vip: in valigia trova un biglietto inaspettato; ecco da parte di chi.

Manca sempre meno alla finalissima del GF Vip 6. L’ultima attesissima puntata del reality show di Canale 5 andrà in onda domani, lunedì 14 marzo 2022, dopo ben sei mesi di messa in onda: è stata l’edizione più lunga in assoluto nella storia del reality show. E, proprio ad un passo dalla finale, è stata eliminata una delle grandi protagoniste di questa edizione, Manila Nazzaro.

L’ex Miss Italia ha abbandonato la casa in semifinale, battuta al televoto da Barù. E, proprio qualche ora fa, ha condiviso su Instagram una story che non è passata inosservata. Sistemando le valige, al ritorno a casa, Manila ha trovato un biglietto molto ‘particolare’ nel suo beauty. Un messaggio da parte di una ex coinquilina della casa. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, Manila Nazzaro e il biglietto trovato in valigia: sapete chi glielo ha scritto?

Tra le protagoniste assolute del GF Vip 6 c’è senza dubbio lei, Manila Nazzaro. La showgirl ha lasciato la casa nel corso della puntata di giovedì, durante la semifinale del reality show. E, tornata a casa, ha trovato una dolce sorpresa in valigia. Un biglietto da parte di un’ex coinquilina della casa, che ha voluto salutarla così:

Si tratta di Delia Duran, che ha voluto ringraziare Manila per esserle stata accanto durante questi mesi in casa: “La tua forza è stata la mia forza”. Sin da subito, infatti, Manila è stata vicina alla moglie di Alex Belli, scatenando anche il fastidio di Soleil Sorge, con cui era grande amica. Con questo biglietto, Delia ha voluto salutare una delle persone con cui ha legato di più in casa: “Questo anche mi dimostra che ne è valsa la pena”, ha scritto Manila.

Chi vincerà il GF Vip 6?

Lulù Selassié, Delia Duran, Davide Silvestri, Barù e uno tra Jessica Selassié e Giucas Casella: chi vincerà il GF Vip 6? Secondo gli scommettitori, la papabile vincitrice è proprio la sorella maggiore di Lulù, Jessica, che può contare su una vera e propria schiera di fan. Riusciranno a portarla sul gradino più alto del podio?