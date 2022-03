Pierpaolo Petrelli a Striscia la Notizia: lo ricordate in veste di velino?

Pierpaolo Petrelli è stato un velino di Striscia la Notizia: lo ricordate nel famoso tg satirico?

Negli ultimi tempi abbiamo visto Pierpaolo Petrelli a Domenica in. L’ex concorrente del GF Vip infatti dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia non si è più fermato, per lui si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo.

Nel reality condotto da Alfonso Signorini ha incontrato l’amore con Giulia Salemi. Il suo percorso è stato delineato da diverse dinamiche. Sicuramente l’amore per Giulia ci ha fatto sognare ad occhi aperti. Ha conquistato il pubblico tanto da arrivare in finalissima e posizionarsi al secondo posto dietro il vincitore Tommaso Zorzi. Pierpaolo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo diversi anni fa. Come abbiamo di sopra accennato, è stato un velino di Striscia la notizia. Per questo vi chiediamo, lo ricordate nel famoso tg satirico?

Pierpaolo Petrelli, com’era ai tempi di Striscia la notizia: è stato il velino del tg satirico

Per Pierpaolo Petrelli gli impegni non mancano. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip nella quinta edizione, in molti l’hanno notato ancora di più. Negli ultimi mesi l’abbiamo visto a Domenica In e anche nella trasmissione condotta da Mara Venier ci ha sorpreso.

Da qualche giorno, l’ex concorrente del GF Vip ha annunciato una bellissima notizia sui social. Per lui sta per partire una nuova grande esperienza: “Chi mi conosce sa quanto amo la radio e sono felice e orgoglioso di comunicarvi che finalmente faccio parte della famiglia di R101. Vi aspetto dal 18 marzo”, ha scritto nel post condiviso, rivelando così che a breve lo vedremo in Radio. Ebbene, per Petrelli le belle notizie sono tante. Tra le tante esperienze fatte in televisione non possiamo non citare quella a Striscia la notizia. Ricordate Pierpaolo nel famoso tg satirico?

Nel 2014 ha vestito il ruolo di velino moro dell’amata trasmissione. Al suo fianco c’era Elia Fongaro, anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018. Dopo Striscia la notizia abbiamo visto Petrelli in altri programmi, come nel 2018 a Temptation Island in veste di tentatore, ad Uomini e donne, ha debuttato nel mondo della musica e i suoi brani sono stati e sono ascoltatissimi, fino alla partecipazione nel reality.