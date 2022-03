Proposta di matrimonio da sogno nel giorno del suo compleanno: ha detto sì, le immagini condivise sui social sono emozionanti.

“Il miglior compleanno di sempre”. Si, perché durante la sua festa l’amatissimo personaggio ha ricevuto anche la proposta di matrimonio! È accaduto tutto ieri sera, nel corso dei festeggiamenti a Salò, con amici e parenti: la proposta è stata di quelle classiche, col futuro sposo che si è inginocchiato alla sua dolce metà, mostrandole l’anello.

Una meravigliosa proposta che è arrivata in un periodo già magico per la coppia, in attesa del loro primo bebé. L’annuncio della gravidanza è arrivato circa un mese fa, sempre su Instagram. Curiosi di scoprire ii dettagli di questa meravigliosa notizia? Siete nel posto giusto!

Ha detto sì: la proposta di matrimonio con anello è arrivata nel giorno del suo compleanno

“Mia sorella si è fidanzata ieri sera!”. Queste le parole che Chiara Ferragni allega ad uno degli ultimi post condivisi sul suo seguitissimo profilo Instagram. Un post in cui mostra le immagini della sorella Francesca, che, ieri sera, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Riccardo Nicoletti. L’ha ricevuta in una serata speciale, durante i festeggiamenti del suo 33 esimo compleanno. Una serata magica, in compagnia di amici e parenti, e, al momento della torta, Riccardo si è inginocchiato, con tanto di scatolina in mano. L’anello è meraviglioso, come si può vedere dalle tante immagini condivise sui social dalle sorelle Ferragni.

Come abbiamo detto, si tratta della seconda grande gioia in questo periodo per la sorella di Chiara Ferragni: circa un mese fa, infatti, Francesca ha annunciato di essere in dolce attesa, con un tenero scatto in cui il suo compagno bacia il suo pancino. In seguito, la coppia ha svelato il sesso del bebé, che sarà un maschietto: il primo nipotino per Chiara Ferragni, che sarà zia per la prima volta.

Francesca e Riccardo, insieme dal 2009, saranno presto genitori e marito e moglie. Non possiamo che unirci alla valanga di fan, amici e parenti e mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa meravigliosa coppia.