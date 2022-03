“Senza parole. Schifo”: l’ira di Biagio D’Anelli contro Miriana Trevisan dopo l’intervista a Verissimo

Biagio D’Anelli su tutte le furie per le parole di Miriana Trevisan nel corso della puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio.

La brusca rottura della loro relazione, nata al GF Vip 6 nonostante un certo scetticismo da parte di alcuni, è stata forse quella che ha lasciato maggiormente di stucco il pubblico.

Tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sembrerebbe non esserci possibilità di ripensamenti dopo quanto accaduto in studio al GF Vip e nelle ultime ore. Sappiamo che dopo l’eliminazione di lei dal gioco, tra loro c’è stata molta freddezza contrariamente alle aspettative dei fan. Durante la semifinale di giovedì 10 marzo abbiamo assistito ad un confronto tra i due in cui le versioni di ciascuno non coincidevano.

La showgirl è stata poi ospite a Verissimo e oggi pomeriggio abbiamo potuto ascoltare la sua intervista. Dalle sue parole appare evidente che la rottura sia definitiva: “Per me finisce qui questa relazione. Questa è l’ultima volta che ne parlerò pubblicamente. Non lo voglio accanto a me e a mio figlio. Avevo già dei sentori quando è rientrato nella casa del GF Vip, ma quando sono uscita ho avuto le prove. Era freddissimo e poi ho visto quello che ha detto a Pomeriggio 5 e Mattino 5, cose assurde. Quindi non ne voglio più sentir parlare”.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Biagio D’Anelli, che tramite una storia su Instagram, è letteralmente sbottato. Vediamo cosa ha scritto contro la sua ex.

Storia al capolinea tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: accuse reciproche e tanta rabbia

A Mattino Cinque e a Pomeriggio Cinque, D’Anelli aveva parlato dello strano comportamento di Miriana nei suoi confronti una volta uscita dalla casa. Secondo la sua versione, l’ex ragazza di Non è la Rai gli avrebbe detto di dare il suo numero al suo agente e che poi lo avrebbe chiamato. Alla fine, però, questa telefonata non c’è mai stata.

Nello studio del GF Vip, Miriana ha infatti accennato a tali dichiarazioni di Biagio nel programma di Barbara D’Urso: “Noi ci siamo parlati, gli ho raccontato con gioia quello che era successo durante il giorno. Lui mi ha detto che sarebbe andato a lavorare e il giorno dopo ho visto quello. Sto riflettendo. Sono confusa, sto ripensando agli avvertimenti della mia famiglia. Sto guardando per la prima volta chi è. Provo ancora dei sentimenti, ma sono in una riflessione profonda perché sono confusa”.

Tornando ad oggi, dopo aver visto l’intervista di oggi pomeriggio a Verissimo, l’ex gieffino si è sfogato con una storia su Instagram: “Hai registrato giovedì mattina e mi hai lasciato senza dirmelo. La sera poi al GF Vip hai detto di provare un sentimento. I soldi del Monopoli sono più veri! Senza parole. Schifo“.

Secondo voi, cosa sarà successo davvero tra loro?