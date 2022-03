Sono diventati marito e moglie! L’ex calciatore ha pronunciato il fatidico “sì”

Fiori d’arancio per l’ex calciatore e la donna a cui è legato da circa otto anni: le nozze sono state celebrate ieri 12 marzo.

La notizia riempie di gioia il cuore dei tanti fan che per anni hanno seguito le sue prodezze sul campo: l’ex calciatore italiano, che ci ha fatto sognare indossando la maglia della Nazionale azzurra, è convolato a nozze!

Un matrimonio che corona un sogno d’amore nato circa otto anni fa e che ha portato alla nascita di due figli, precisamente due gemelli venuti al mondo nel 2017. L’ex giocatore, oggi allenatore, è già stato sposato: dalla prima ha avuto altri due figli, un maschio ed una femmina.

La coppia si è scambiata il “sì” con rito civile al Comune di Torino ieri, sabato 12 marzo 2022. Durante la cerimonia, celebrata da Mimmo Portas (leader dei Moderati) è stata letta una poesia di Pablo Neruda. Curiosi di sapere chi sono i due sposi? Scopriamolo!

Si sono sposati! Seconde nozze per l’ex calciatore che tutti amiamo

Andrea Pirlo e Valentina Baldini hanno celebrato il loro matrimonio ieri nel capoluogo piemontese. Lui 42 anni, lei 44, stanno insieme dal 2014, anno della separazione del campione con l’ex moglie Deborah Roversi, madre dei suoi primi due figli, Niccolò e Angela.

Il primo incontro tra Pirlo e la Baldini avvenne in un campo da golf al Golf Club di Torino, e per entrambi fu un vero colpo di fulmine. Valentina è un’immobiliarista e pierre torinese appassionata di fitness. Il suo ex è Riccardo Grande Stevens, figlio di Franco Grande Stevens, in passato molto amico del compianto avvocato Gianni Agnelli.

Come anticipato, l’affiatatissima coppia ha dato alla luce nel 2017 i gemelli Leonardo e Tommaso, nati a New York. Il lieto evento arriva forse nel momento migliore per il campione che, mai come ora, può dedicarsi completamente agli affetti più cari. L’anno scorso Pirlo è stato esonerato dalla panchina della Juve e al momento si sta godendo una pausa dal lavoro. Sicuramente tornerà presto a far sognare i tifosi, che tanto l’hanno sostenuto nella sua eccellente carriera calcistica.

Alla lista dei volti noti del calcio sposatisi in quest’ultimo anno va così ad aggiungersi anche Andrea Pirlo. Ricordiamo infatti le nozze di Federico Bernardeschi con Veronica Ciardi o quelle celebrate tra Marco Verratti e Jessica Aidi.

Davanti a questa immagine, che dire? Pirlo e la Baldini sono davvero il ritratto dell’amore! Auguri a tutta la loro splendida famiglia.