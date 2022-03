La tensione al GF Vip è sempre più forte, Delia duran sbotta: “Se tu hai le p**** di dirmelo in faccia”

Anche ad un passo dalla finale gli scontri nella casa del GF Vip non mancano: Delia Duran sbotta contro Barù.

Lunedì 14 marzo c’è la finale del Grande Fratello Vip. Mancano poche ore e scopriremo chi sarà il vincitore della sesta edizione. Il pubblico è diviso, ci sono varie preferenze e nulla è certo per adesso.

Ma anche ad un passo dalla finale gli scontri non mancano. Barù e Jessica hanno avuto un chiarimento. L’uomo si è avvicinato alla principessa per parlarle. Le ha detto che è molto dispiaciuto per le parole utilizzate e anche i modi. Sta di fatto che in queste ultime ore ha cercato di trovare un equilibrio con lei e non è apparso per nulla lontano. Ma se da una parte c’è il chiarimento, questa volta lo scontro è arrivato tra Barù e Delia Duran.

La tensione nella casa del GF Vip è sempre forte, Delia Duran sbotta contro Barù

Nonostante la finale sia vicina, anche ad un passo dalla fine e dalla chiusura di questa esperienza le incomprensioni si fanno sentire. Le diverse personalità e quindi anche i diversi pensieri dei concorrenti non sempre trovano un punto d’incontro.

Nelle ultime ore a scontrarsi sono stati Delia Duran e Barù. Mentre erano a cena, la modella è ritornata sulla questione che ha portato giorni fa il concorrente e Jessica a discutere. La principessa mentre era in radio ha detto che vorrebbe poter chiarire con Nathaly Caldonazzo dopo quanto successo. Parole che non sono affatto piaciute all’enologo, che ha ritenuto inopportune dopo il comportamento dell’ex concorrente. Delia ha commentato dicendo che pensa che Jessica abbia fatto bene a dire che le sarebbe piaciuto un chiarimento con la Caldonazzo, ma allo stesso tempo ha criticato aspramente Barù.

“Nella famiglia ci sono delle liti, degli scontri, ma anche tra gli amici. Jessica ha detto una cosa bellissima. Tu critichi una Jessica che ha detto una cosa del genere, tu non ascolti le persone. Perchè ti sei arrabbiato? Dimmelo, se tu ha le p*** in questo momento di dirmelo in faccia che cosa hai detto tu a Jessica. Perchè l’hai criticata?“, Barù ha commentato dicendo che per lui è sembrato un falso buonismo.

Delia ha chiesto i motivi, esordendo: “Tu sei perfetto? Possiamo pentirci come tu hai fatto stamattina. Tu sei stato eccessivo con lei e gli hai chiesto scusa. Tu pensi che nessuno possa sbagliare?”. Non sembrerebbe però che in questo argomento abbiano trovato un punto d’incontro anche dopo questa discussione.