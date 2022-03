“Questa sarà l’ultima volta che parlerò di Biagio”: Miriana Trevisan racconta tutta la verità sul rapporto nato nella casa del GF Vip.

Dopo quasi sei mesi nella casa del GF Vip, Miriana Trevisan si è raccontata nello studio di Verissimo. Con la schiettezza che la contraddistingue, la showgirl ha raccontato anche tutta la verità sul rapporto con Biagio D’Anelli: cosa è successo dopo il GF Vip?

Biagio ha dato la sua versione, ospite a Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, ma Miriana ha una visione dei fatti completamente opposta. Scopriamo cosa ha raccontato a Silvia Toffanin.

Verissimo, Miriana Trevisan racconta tutta la verità sul rapporto con Biagio D’Anelli: cos’è successo dopo il GF Vip

“Non mi pento di nulla, quando è entrato nella casa mi ha fatto sorridere e un uomo che fa sorridere per me è fondamentale. Sono stata molto bene con lui. C’erano degli avvertimenti, ma a me non interessava nulla, volevo andare con le mie sensazioni.”

“Mi sono lasciata andare, ma non era un’attrazione fisica, era mentale. Andava tutto bene, poi è uscito.” Miriana racconta che quando Biagio è entrato la prima volta a farle una sorpresa è andato tutto bene, ma la seconda volta ha percepito che qualcosa non andasse fuori: “Lo sentivo freddo, anche quando mi baciava.”

“Entro in studio, lo cerco, la prima cosa che gli dico è grazie per tutto quello che hai fatto. Ma lo sento freddo, non mi guarda negli occhi durante tutta la trasmissione, durante i neri.. Finita la trasmissione, non m vedo Biagio vicino ad abbracciarmi, vedo tutte le altre”

Miriana spiega che, dopo l’incontro nel container di cui ha parlato anche Biagio, i due non si sono più sentiti, ma l’indomani la showgirl è stata invasa di visite di amici e parenti. Nel pomeriggio, quando voleva un momento da sola per parlare con lui, ha scoperto che lui era a Pomeriggio 5. Quando si sono sentiti, lei era molto entusiasta, lui freddo e quando lei le ha raccontato tutto quello che ha fatto durante il giorno lui ha risposto: “Non ti devi giustificare, non ti preoccupare.”

La mattina dopo, Miriana vede Biagio a Mattino Cinque parlare non proprio bene di lei: “Per me questa storia finisce qui, proprio perché sono una nuova Miriana, non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio. Che mi fa un voltafaccia nel giro di 24 ore, senza neanche chiamarmi. Permettete che io voglia stare prima con la mia famiglia dopo tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno, con mio figlio? E chiamare l’uomo che amo quando non c’era più nessuno?”. Miriana conclude ribadendo la sua decisione e specificando che questa a Verissimo è stata l’ultima volta in cui ha parlato di Biagio: “Mi sento tradita, per me è una nuova vita adesso”