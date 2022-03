Conoscete la vita privata di Stefano Accorsi? Chi sono le sue ex compagne famose e la sua attuale moglie: non tutti lo sanno.

Stefano Accorsi è il protagonista indiscusso di questa nuova ed imperdibile fiction di Rai Uno. Intitolato ‘Vostro onore’, racconta le vicende di un giudice che, consapevole della colpevolezza di suo figlio in un drammatico incidente, fa di tutto per sfuggire alla legge. Non perdetevi la puntata di domani, Lunedì 14 Marzo!

Attore famosissimo e super apprezzato, Stefano Accorsi vanta di una carriera incredibile. Ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo quando era giovanissima, ma da quel momento non si è mai più fermato. Volto di punto di tantissimi film di successo, l’attore bolognese non perde mai occasione di poter dimostrare il suo incredibile talento. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Tralasciando l’aspetto professionale, che è noto a tutti, cosa sappiamo della sfera sentimentale. Attualmente, il buon Accorsi è felicemente sposato ed è padre di 4 figli, ma cosa sappiamo del suo passato? Scopriamo insieme chi sono le sue ex compagne, entrambe famose, e la sua attuale moglie.

Stefano Accorsi, la vita privata: chi sono le sue ex compagne

Così come la sua incredibile carriera, anche la vita privata di Stefano Accorsi è piuttosto intensa. Oggi, come dicevamo precedentemente, è felicemente sposato, ma nel suo passato l’attore bolognese ha avuto altre due relazioni importanti. Ed entrambe sono state con volti amatissimi.

Dal 1998 al 2003, Stefano Accorsi ha fatto coppia con Giovanna Mezzogiorno, famosissima ed amata attrice italiana. I due, da quanto si apprende dal web, si sono conosciuti sul set del film ‘Più leggero non basta’. Ed hanno iniziato una splendida storia d’amore, durata per circa 5 anni. Archiviata la sua relazione con la Mezzogiorno, Stefano Accorsi incontra Leatitia Casta, ex modella ed attrice francese. Il loro amore è durato per circa 10 anni. Nel frattempo, sono diventati genitori di Orlando, nato nel 2006, e Athena, nata nel 2009.

Chi è Bianca Balti, attuale moglie di Stefano Accorsi

Il 2013 è stato un anno decisamente importante per l’attore bolognese: conclusa la sua relazione con Laetitia Casta, il buon Accorsi incontra Bianca Balti e se ne innamora perdutamente. Nata nel 1991, è la figlia del giornalista Aldo Vitali. Di lei, purtroppo, si sa davvero pochissimo. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che anche lei sia modella ed attrice.

La coppia è convolata a nozze nel 2015. E, rispettivamente nel 2017 e 2020, ha messo al mondo i suoi due bambini.