Vite al Limite: prima e dopo sconvolgente! Tutti la ricordiamo così, ma oggi è un’altra persona: davvero impressionante!

Un prima e dopo Vite al Limite davvero sconvolgente! A distanza di anni dalla sua partecipazione al programma di Real Time, la paziente del dottor Nowzaradan appare completamente diversa rispetto a quando si è presentata nella clinica di Houston. Un colpo di scena, come quello che ci è stato regalato da James B.

Quello a cui ha dato vita la protagonista di questo nostro articolo, è stato un percorso davvero sensazionale. Giunta nella clinica di Houston con ben 353 kg e dei gravissimi problemi di mobilità, la paziente del dottor Nowzaradan non ha battuto ciglio nel raccontare al chirurgo iraniano quanto fosse importante per lei ritornare in forma. E i risultati ottenuti, ma soprattutto quelli mantenuti, ce ne danno ampia conferma. Terminato il suo percorso a Vite al Limite, infatti, la trentanovenne del Texas è riuscita a dimagrire ben 128 kg. E ad oggi, dando anche uno sguardo al suo canale social, sembrerebbe che ne abbia persi ancora di più. Non sappiamo quanti ne siano, sia chiaro, ma da quello mostrato su Instagram sembrerebbe che ne siano ancora parecchi. Siete curiosi di saperne di più?

Sconvolgente prima e dopo a Vite al Limite! Eccola oggi: è irriconoscibile

Non tutti l’avrebbe mai immaginato o se lo sarebbero aspettato, ma è stato proprio così: a Vite al limite è dimagrita ben 128 kg. Stiamo parlando proprio di lei: Charity Pierce, protagonista della terza stagione del programma. Quando vi è entrata a far parte, come dicevamo precedentemente, pesava esattamente 353 kg. Quando ne è uscita, invece, ne portava dietro 225. Incredibile, vero? A quanto pare, però, le sorprese non sono affatto finite qui. A distanza di anni dalla sua partecipazione al programma, l’abbiamo rintracciata su Instagram. Ed abbiamo constatato che sembrerebbe non aver affatto perso le buone abitudini.

Non sappiamo quanti chili abbia perso ancora, ma quello che non si può fare a meno di notare è quanto Charity oggi sia davvero irriconoscibile. Insomma, un vero e proprio prima e dopo sconvolgente! La sua volontà di ritornare in forma e di iniziare una nuova vita era davvero immensa – proprio come Amber. E i risultati ottenuti sono impressionanti!

Complimenti, cara Charity!