Alessandro Cattelan, colpo di scena: decisione che spiazza tutti, accadrà davvero

Ha lasciato di stucco tutti la decisione di Alessandro Cattelan: il conduttore sta per lanciarsi in una nuova avventura, incredibile!

“A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza”, scrive Alessandro Cattelan in un post pubblicato su Instagram in queste ore. Ma a cosa allude il noto presentatore originario di Tortona?

Il brillante conduttore, noto soprattutto per l’incredibile successo ottenuto per anni al timone di X Factor, stavolta ha deciso davvero di sorprendere tutti. Ha infatti annunciato il suo prossimo progetto che lo vede in un ruolo totalmente diverso da quello in cui siamo abituati a vederlo.

Nel post ha spiegato dettagliatamente cosa andrà a fare: “Mi sono presentato a X FACTOR ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio Belisari. Non potevo fare scelta migliore”.

Avete letto bene: Cattelan sarà concorrente del talent show che lo ha reso così famoso, ma nella prossima edizione ungherese! Una scelta, quella di partecipare ad un programma straniero, dovuta alla volontà di mettersi in gioco come una persona comune, senza che la sua popolarità possa incidere sul suo percorso.

Alessandro Cattelan, decisione a sorpresa: da conduttore a concorrente, chi l’avrebbe mai detto

Gli scatti contenuti nel post sono localizzati ovviamente a Budapest. La didascalia si conclude con la rivelazione della data in cui si saprà come è andata per lui questa ‘prova’: “Il 18 MARZO scoprirete se ho preso ‘négy igen!’ (quattro sì! In ungherese ) guardando Una semplice domanda su Netflix”.

Di quest’ultimo progetto che lo vedrà protagonista su Netflix, vi avevamo già parlato in un nostro precedente articolo riportando la rivelazione di DavideMaggio.it su un certo malcontento da parte del colosso americano.

Ma ad attendere il frizzante 41enne c’è anche un altro importantissimo impegno: come annunciato ufficialmente durante lo scorso Festival di Sanremo, a maggio Alessandro condurrà l’Eurovision Song Contest 2022 insieme a Mika e Laura Pausini. Dopo le voci circolate su una possibile conduzione al fianco di Chiara Ferragni, ora è ufficiale che saranno i due cantanti ad accompagnarlo. L’edizione si svolgerà in Italia, nazione vincitrice l’anno scorso con i Maneskin.

Anche stavolta Cattelan si dimostra un vero vulcano di sorprese: in bocca al lupo per questa nuova avventura!