“Non si è rassegnata”: Alfonso Signorini, la rivelazione sulla sua vita privata

Alfonso Signorini, l’inaspettata confessione sulla sua vita privata: “Non si è rassegnata”, non l’aveva mai detto prima, le sue parole.

Un’edizione davvero pazzesca, quella del GF Vip che si accinge a concludere Lunedì 14 Marzo. Oltre ad essere ricordata come la più lunga di sempre, questa sesta edizione del reality passerà alla storia per tutte le dinamiche e i colpi di scena che ci sono stati regalati in queste sei mesi.

A distanza di qualche ora dall’attesissima finale del GF Vip, alla fine della quale verrà svelato il nome di chi si aggiudicherà il montepremi pazzesco, Alfonso Signorini si è lungamente raccontato in un’intervista a Il corriere. In quest’occasione, come mai prima d’ora, il padrone di casa del GF ha parlato davvero di tutto. A partire, quindi, dalla scelta di essere più flessibili con tutti i concorrenti fino alla polemica nata su una frase detta in diretta riguardante l’aborto e l’astio tra Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, il conduttore si è sbottonato parecchio. E l’ha fatto anche quando ha parlato della sua vita privata. “Non si è rassegnata”, ha detto. Non l’aveva mai detto prima d’ora!

Alfonso Signorini, la rivelazione sulla sua vita privata: cos’è successo

Un Alfonso Signorini completamente inedito, quello che si è raccontato a Il corriere in previsione della puntata finale del GF Vip di Lunedì 14 Marzo. L’amatissimo conduttore ha voluto un po’ tirare le somme di questa sesta edizione, ma non solo. Probabilmente per la prima volta in assoluto, il direttore del settimanale “Chi” ha parlato della sua vita privata. E si è lasciato andare ad una rivelazione del tutto inedita.

Da circa 19 anni, Alfonso Signorini ha una storia d’amore con Paolo Galimberti. Tuttavia, seppure adesso si dichiari “profondamente omosessuale”, il conduttore televisivo ha rivelato di avere avuto un’ex compagna, che ancora oggi crede che lui si professi omosessuale per “esigenze di copione”. “Avevamo rapporti che sono rimasti epici, non si è rassegnata alla mia scelta”, ha detto in merito. Spiegando che capisce che “possa essere una sconfitta dopo tanti mirabilia, ma è andato così”.

Una rivelazione davvero incredibile, non trovate?