Lunedì 14 Marzo andrà in onda la puntata finale del GF Vip, ma quali sono le anticipazioni? Tante sorprese, ma non mancheranno gli scontri.

Questa che si accinge a concludersi sarà un’edizione del GF Vip che resterà nella storia! Non solo la più lunga di sempre, ma anche ricca di incredibili colpi di scena. Chi sarà il vincitore di stasera? Il pubblico social ha già qualche idea in mente, a differenza degli scommettitori che hanno già la vittoria “assegnata”.

Preparatevi attentamente e non perdetevi affatto questo ultimo appuntamento del GF Vip: ne vedremo sicuramente delle belle! Seppure sia l’ultima puntata del reality, sembrerebbe che continuerà ad accadere di tutto durante questa attesissima finale. D’altra parte, siamo totalmente abituati a clamorosi colpi di scena nel corso delle dirette. Quello che accadrà questa sera, però, sarà qualcosa di magico, di irripetibile. Siete pronti a scoprire le sue anticipazioni? Di ufficiali, non ce ne sono ancora, ma cerchiamo di capire cosa accadrà, dati anche gli ultimi avvenimenti. ù

GF Vip ultima puntata, le anticipazioni: da non perdere!

Se tutte le altre puntate precedenti del GF Vip sono state perlopiù imperdibili in queste 49 settimane, l’ultima che andrà in onda tra qualche ora sarà davvero unica. È vero, verrà eletto il vincitore, ma questa non sarà affatto l’unica emozione che si vivrà. Come ogni puntata finale che si rispetti, infatti, accadrà davvero di tutto in diretta. Scopriamone le anticipazioni.

Chi l’ha detto che negli ultimi giorni di convivenza “forzata” il clima doveva essere più distensivo? Ebbene. Delia Duran, come mai prima d’ora, si è scagliata contro Barù. Sarà per l’affermazione poco carina di qualche giorno fa, sarà per lo scontro che il giovane ha avuto con Alex nel corso dell’ultima diretta, fatto sta che l’attrice venezuelana non ne ha potuto più ed ha sbottato. Sia chiaro: questo non è stato affatto l’unico scontro di questi giorni. Anche tra le due sorelle sembrerebbe che l’equilibrio sia sul filo di un rasoio! In diverse occasioni, infatti, le due giovani Selassiè si sono scontrate. Il motivo? Proprio Barù! A proposito di quest’ultimo, sapete che cosa è successo nella capanna? Lulù, un po’ per “vendetta”, ha svelato ogni cosa in confessionale. E, molto probabilmente, stasera lo verranno a sapere anche tutti gli altri concorrenti. Insomma, gli scontri saranno assicurati. Ovviamente, non mancheranno tante sorprese per i finalisti e tante altre emozioni.

Infine, non dimenticate di votare l’ultimo finalista. Chi raggiungerà i suoi compagni tra Giucas e Jessica?