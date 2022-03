L’ultima puntata di Vostro onore andrà in Lunedì 21 Marzo, ma sapete quali sono le sue anticipazioni? Matteo compie un gesto choc.

Per una nuova fiction che sta per arrivare sui nostri schermi, un’altra è pronta a salutare il suo pubblico. Stiamo parlando proprio di Vostro onore! Fino a qualche istante fa, è andata in onda la terza puntata, ma in pochi sono a conoscenza del fatto che tra sette giorni e, quindi, Lunedì 21 Marzo, andrà in onda la quarta ed ultima puntata.

Oltre ad avere un cast davvero eccezionale, Vostro Onore ha saputo riscuotere un successo impressionante soprattutto per la storia raccontata. Si parla, infatti, di un genitore che – in preda alla disperazione – è disposto a fare carte false pur di salvare suo figlio. Diteci la verità: chi è che non lo farebbe? Quello che, però, adesso si chiedono in tanti è: cosa accadrà nel corso del finale di stagione? Appurato che la terza puntata ci ha regalato un colpo di scena clamoroso, come andrà a finire la storia di Vittorio Pagani e suo figlio Matteo? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Vostro onore, anticipazioni ultima puntata: Matteo spiazza tutti, gesto choc

La quarta ed ultima puntata di Vostro onore è pronto a regalare un finale di stagione piuttosto choc. Da quanto si apprende da alcune anticipazioni, infatti, sembrerebbe che gli occhi siano tutti puntati su Matteo, interpretato dal giovane Matteo Oscar Giuggioli. Dopo aver ucciso – seppure involontariamente – il figlio del boss Silva, continuerà a cacciarsi nei guai. E questo, purtroppo, rischierà di mandare completamente all’aria tutto il piano che suo padre aveva escogitato per salvarlo.

Dalle anticipazioni, infatti, si legge che Matteo si recherà all’insaputa di tutti in ospedale ed entrerà nella stanza di Diego Silva. Qui, però, verrà sorpreso dalla polizia, che vorrà sapere il motivo che ha spinto il giovane a recarsi dal boss. Non c’è più scampo, quindi, per Matteo e Vittoria: il loro piano sta per essere scoperto e – a questo punto – c’è bisogno di escogitare qualcos’altro. Ovvero, la fuga!

Nel corso del secondo episodio di questa ultima puntata, infine, si legge che Matteo compie un gesto davvero choc nei confronti del padre: lo tradisce! Recatosi in commissariato insieme a sua nonna Anita, il giovane Matteo è pronto a dire tutto il fatto. Cosa accadrà, quindi? E, soprattutto, Vittorio accetterà il suo nuovo incarico?

Come andrà a finire secondo voi?