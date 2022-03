È Brooke in Beautiful, ma avete mai visto la mamma dell’attrice? Somiglianza incredibile

Interpreta la bellissima Brooke Logan in Beautiful, ma avete mai visto la mamma dell’attrice? Somiglianza incredibile.

È la protagonista assoluta di Beautiful. Insieme a John Mc Cook, l’interprete di Eric Forrester, è l’unica attrice ad essere presente sin dalla prima puntata della soap, trasmessa in America nel marzo del 1987. Si, parliamo proprio di lei, Brooke Logan, interpretata dalla meravigliosa Katherine Kelly Lang. Sono ben 35 anni che l’attrice entra nelle nostre case, raccontando le vicende del grande amore di Ridge Forrester, ma sapete proprio tutto di lei. Ad esempio, avete mai visto la mamma della Lang?

Non tutti lo sanno, ma anche la mamma di Katherine Lang è un’attrice. Tra loro c’è un legame fortissimo e, sui social, la star di Beautiful condivide spesso scatti in compagnia della sua mamma, che oggi ha più di 80 anni. Siete curiosi di vederle insieme? La bellezza è una dote di famiglia.

È Brooke Logan in Beautiful, ma avete mai visto la mamma di Katherine Kelly Lang? Meravigliosa

Che Beautiful sarebbe senza Kaherine Kelly Lang? L’attrice è una delle protagoniste assolute della soap e, non a caso, la puntata speciale in occasione dei 35 anni della soap è dedicata proprio a lei. O meglio, ai grandi amori della sua vita, tra i quali non può non esserci Ridge Forrester. Oggi, però, non vogliamo parlare di Brooke, ma di Kaherine e della sua meravigliosa mamma.

Si chiama Judith Lang, è nata a Los Angeles il 14 settembre del 1940 ed anche lei, come la figlia, è un’attrice. Hanno un rapporto speciale, come dimostrano anche le tantissime dediche d’amore che la star di Beautiful condivide sui social per la sua mamma. Ma siete curiose di vederle insieme? Ecco uno scatto condiviso da Katherine su Instagram proprio in occasione della festa della mamma:

Eh si, davvero incantevoli! La somiglianza è notevole nell’eleganza e nei lineamenti delicati. E voi, avevate mai visto la mamma di ‘Brooke Logan’? Ricordiamo agli appassionati di Beautiful che ben presto arriveranno sorprese davvero incredibili, che riguardano proprio la più grande delle sorelle Logan: Brooke tradirà Ridge durante la notte di Capodanno… con un suo acerrimo nemico! Non perdetevi le prossime puntate.