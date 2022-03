Farete fatica a riconoscere Barù: in questa vecchia foto il concorrente del GF Vip è molto diverso da oggi.

Il Grande Fratello Vip questa sera termina con una super finale. Il pubblico è diviso, le preferenze sono diverse. Ovviamente i telespettatori vogliono che trionfi il concorrente amato. Tra i papabili vincitori c’è Barù, il cui nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona.

E’ l’unico dei nuovi concorrenti che sono ancora in casa. Gli ultimi entrati nel reality sono stati eliminati, a parte Delia Duran che è stata la prima finalista di questa edizione. Sicuramente Barù divide il pubblico, a molti piace e a tanti no. La sua eloquenza è spesso forte e molti la considerano eccessiva. Sta di fatto che nella semifinale tra Barù e Sophie Codegoni, i telespettatori hanno premiato il concorrente. E’ diventato così il quarto finalista, dietro Lulù, Davide Silvestri e Delia. Al Gf Vip lo vediamo così, ma avete mai visto com’era qualche anno fa? Vi mostriamo una sua vecchia foto dove troverete parecchie differenze.

Barù, com’era qualche anno fa: in questa vecchia foto noterete molte differenze

Barù è un concorrente del GF Vip, anzi è un finalista, dato che questa sera la sesta edizione si conclude e scopriremo il vincitore. E’ un enologo e un food influencer. Nella casa si è fatto amare per la sua personalità schietta ed esuberante e per la sua eloquenza, che rispecchia a pieno la sua persona.

Ma il pubblico non sempre l’ha premiato per questo, e questo lato del suo carattere non piace proprio a tutti. Nelle ultime settimane è al centro delle dinamiche per il suo legame con Jessica. Tra la principessa e l’enologo sembrerebbe essere nato qualcosa che va oltre l’amicizia. I fan l’hanno notato fin da subito tanto da creare un hashtag solo per loro, I Jeru. Questo è un rapporto altalenante e che ha fatto tanto parlare. Barù più volte ha chiarito dicendo che è solo un’amica e che davanti alle telecamere non avrebbe mai fatto nulla. Sta di fatto che tra le sue parole e i gesti c’è una grande differenza. L’abbiamo conosciuto nel reality anche se in passato ha partecipato ad altri programmi. Per caso, avete visto qualche foto di qualche anno fa del concorrente?

In questa vecchia foto appare molto diverso da com’è oggi. Lo scatto è stato pubblicato sul suo canale social nel 2013, ma non abbiamo la certezza che sia stato scattato nel medesimo anno, perchè a corredo non c’è una data. Barù qui non ha la barba a differenza di oggi che è molto folta e anche i capelli sono molto più corti. E’ evidente che era molto più giovane. Guardando questa foto l’avreste mai riconosciuto?