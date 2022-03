Cos’è successo a Matrimonio a prima vista: il confronto tra le spose e gli sposi

Matrimonio a prima vista, il confronto tra gli sposi e le spose: cosa è emerso da questo incontro.

Matrimonio a prima vista sta conquistando i telespettatori. Da qualche settimana ha avuto inizio l’ottava edizione. I colpi di scena sono all’ordine del giorno perchè il rapporto tra gli sposi cambia nel giro di poche ore.

Abbiamo visto che le coppie si sono incontrate per la prima volta. In realtà gli sposi si sono confrontati tra di loro e così anche le spose. Prima di questo incontro tutti i protagonisti erano molto entusiasti ed emozionati nel scoprire come hanno affrontato questo esperimento e a che punto è il rapporto con i rispettivi partner. Ebbene, cos’è accaduto in questo confronto? Non tutti sono apparsi così entusiasti subito dopo.

Arriva il confronto a Matrimonio a prima vista: gli sposi e le spose si incontrano per la prima volta

Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina, Giorgia e Gianluca sono le tre coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Sono stati Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto a sceglierli e formare la coppia, in base ad interviste, tratti comuni, testi attitudinali e psicologici.

Nella puntata precedente abbiamo visto che c’è stato il tanto atteso incontro tra sposi e spose. Ma cosa è emerso da questo confronto? Giorgia, la sposa di Antonio ha chiesto alle due spose se tra di loro fosse accaduto qualcosa a livello di intimità. Mentre Cristina ha detto che non c’è stato nulla, la sposa di Gianluca ha ammesso che tra di loro è successo ma che adesso ha bisogno di tempo per aprirsi e farsi volere bene. La moglie di Mattia ha invece palesato il fatto che sono molto in sintonia e la stessa cosa ha espresso Mattia agli sposi. Ha detto che la moglie è molto positiva come lui.

Giorgia, la moglie di Antonio, ha invece detto alle spose che ha un problema a livello sessuale. Antonio invece dal canto suo ha detto che non sa se si stancherà di aspettare o no, dato che sua moglie vuole andare con calma, a differenza sua che si butta a capofitto. Stesso pensiero è stato espresso da Gianluca. Anche quest’ultimo non ha nascosto i suoi timori incentrati sulla chiusura di Giorgia, ha poi detto: “Secondo me quello che ha avuto più gioie è stato lui perchè ha subito trovato questa sintonia. Lui è felice”, riferendosi a Mattia. Ha poi fatto una classifica, posizionando al primo posto proprio Mattia e Cristina, al secondo lui e Giorgia e al terzo il matrimonio di Antonio.

Ma a quanto pare proprio Antonio è apparso deluso da questa classifica perchè non ritiene che il suo rapporto con Giorgia sia così indietro rispetto alle altre coppie. Ha spiegato nel dietro le quinte che forse non si è spiegato bene, stesso pensiero che ha poi palesato a sua moglie una volta tornati a casa.