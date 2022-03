Delia Duran senza trucco: com’è al naturale la concorrente del GF Vip

Delia Duran si mostra spesso nella casa del GF Vip senza trucco: al naturale la modella è ancora più bella.

Delia Duran è una finalista del GF Vip. Il suo percorso è iniziato a metà reality, dopo che il suo compagno Alex Belli è uscito. Ma fin dall’inizio l’abbiamo vista entrare nella casa o comunque avere un confronto con l’uomo per il suo forte avvicinamento a Soleil Sorge.

Di questo ‘triangolo’, come più volte è stato definito, si è parlato sempre, ed è diventato una dinamica importante della sesta edizione del GF Vip. Delia è entrata dopo la squalifica dell’attore. Si è fatta notare quando era fuori ma anche una volta diventata una concorrente è sempre stata al centro dell’attenzione. E’ una donna bellissima, lavora come modella e l’abbiamo vista anche in diversi film sul piccolo schermo. A colpire oltre al talento è la bellezza. In puntata è molto attenta alla cura del suo look, ma nella quotidianità nella casa non si nasconde e si mostra anche senza trucco: vediamo com’è al naturale la concorrente del GF Vip.

Delia Duran si mostra senza trucco: com’è la concorrente del GF Vip al naturale

Il pubblico qualche settimana fa l’ha mandata direttamente in finale. Delia Duran è stata così la prima finalista della sesta edizione del GF Vip. E’ stato un vero e proprio colpo di scena dato che si è trovata a confrontarsi al televoto con Soleil Sorge.

Delia è una modella ma ha lavorato anche come attrice. In questi anni l’abbiamo vista in diverse fiction italiane. Ha recitato al fianco di Gabriel Garko nella famosa serie L’Onore e il rispetto ma anche ne Il bello delle donne diversi anni fa. E’ una donna bellissima, ha un grande fascino e un fisico da mozzar il fiato. Ovviamente in puntata la vediamo sempre molto curata e preparata, attenta ai minimi dettagli del suo look. In settimana però abbiamo avuto modo di vederla anche senza trucco, come di sera o al mattino appena sveglia.

Questa è uno scatto della modella mentre si trova nella casa del GF Vip in cui la vediamo senza trucco, poco prima di andare a dormire. La differenza con il make up o senza non è forte. Delia al naturale è ancora più bella, non trovate?