“E’ finita con Mirco”: giunge al capolinea la storia d’amore tra i due

La showgirl e l’imprenditore si dicono addio? A quanto pare sembrerebbe giunta al capolinea la loro storia d’amore, ecco di chi si tratta

Non sono purtroppo rose e fiori! Questa volta sembrerebbe esserci aria di crisi fra i due. A quanto pare, la storia d’amore fra la showgirl e l’imprenditore sarebbe giunta al termine.

Nono sono state fornire notizie ufficiali da parte di entrambi, ma voci vicine fanno pensare che tra i due sia certo un allontanamento. Non si sa però se la frattura che si è venuta a creare sia purtroppo insanabile, oppure se con il tempo le cose possano tornare al proprio posto. Al momento la storia d’amore fra i due sembrerebbe giunta al capolinea. Scopriamo le carte, ecco di chi stiamo parlando.

Storia d’amore al capolinea, la showgirl gli dice addio?

Durante l’estate 2021, Aida Yespica aveva fatto la conoscenza di Mirco Maschio, imprenditore. Il loro incontro è avvenuto grazie a delle amicizie che avevano in comune. Fra i due c’era stato un vero e proprio colpo di fulmine e così la modella venezuelana si era detta pronta a fare un passo in più tanto da lasciare il capoluogo meneghino per raggiungerlo a Padova, per vivere insieme.

Dopo un po’ di tempo però, la convivenza non ha dato i risultati sperati. La coppia ha cominciato a non apparire più insieme sui social. Nei rispettivi profili Instagram non sono ravvisabili foto in cui appaiono insieme nell’ultimo periodo. E così, sebbene non siano state fatti dichiarazioni pubbliche da entrambi, secondo quanto riportato da Il Giornale d’Italia, la loro storia d’amore sembrerebbe giunta al capolinea.

Pare che i due abbiano attraversato un momento di crisi che sfortunatamente non è stato superato del tutto e ciò a quanto pare ha portato lo stato della relazione ad un punto di non ritorno fin tanto da decidere di dividersi.

La showgirl ha infatti fatto i bagagli ed è ritornata a casa, a Milano. A testimoniarlo infatti sono anche alcune Instagram Stories nelle quali l’ex gieffina appare da sola.