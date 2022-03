GF Vip, Manuel Bortuzzo in attesa di rivedere la sua Lulù: c’è una sorpresa per lei!

GF Vip, Manuel Bortuzzo in attesa di rivedere la sua Lulù dopo la finale di questa sera: c’è una sorpresa per lei al suo ritorno a casa.

Ci siamo! Mancano pochissime ore all’inizio della finalissima del GF Vip 6. L’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5 si concluderà proprio questa sera, lunedì 14 marzo 2022, con una lunga diretta ricca di colpi di scena. Questa sera, finalmente, scopriremo chi salirà sul gradino più alto del podio e tra le papabili vincitrici c’è anche lei, Lulù Selassié.

La principessa etiope è arrivata fino alla fine del percorso in compagnia della sorella maggiore Jessica, che però è al televoto contro Giucas Casella per decretare il quinto finalista. E proprio le due Selassié sono le favorite alla vittoria secondo gli scommettitori, ma, al di là del programma, Lulù nella casa ha trovato il grande amore. Questa sera, dopo circa due mesi, Lulù riabbraccerà il suo Manuel Bortuzzo, che nel frattempo sta organizzando una meravigliosa sorpresa per lei…Diamo un’occhiata!

Manuel Bortuzzo ‘spoilera’ la sorpresa per Lulù: questa sera si rivedranno dopo la finale del GF Vip

Tre le storie d’amore nate quest’anno nella casa del GF Vip, una delle più emozionanti è senza dubbio quella tra Manuel e Lulù. Un inizio turbolento, tra i due, ma, superate le difficoltà iniziali, Manuel e Lulù hanno trascorso momenti magici nella casa, vivendo praticamente in simbiosi. E, dopo l’uscita di Manuel a gennaio, entrambi hanno sentito tantissimo la mancanza, continuando ad inviarsi messaggi d’amore da lontano. Ebbene, questa sera finalmente si riuniranno, per non lasciarsi più. E, come anticipato da Manuel nelle sue stories di Instagram, Lulù avrà una meravigliosa sorpresa al suo ritorno!

Nello scatto condiviso da Manuel su Instagram, si intravedono tantissimi palloncini: i fan più attenti hanno riconosciuto il soffitto della camera di Lulù. L’ex gieffino ha quindi addobbato la camera della sua dolce metà, così da sorprenderla al suo ritorno a casa. Date un’occhiata:

Eh si, da questa piccola anticipazione si evince che sarà una sorpresa meravigliosa. Che renderà felicissima Lulù, sempre più innamorata di Manuel. E voi, seguirete la finalissima del GF Vip? Per chi farete il tifo?