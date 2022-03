Tra qualche andrà in onda la finale del GF Vip: il pubblico social ha già il suo vincitore, avete visto chi sarà? Trionferà proprio stasera.

Sembrava non arrivasse mai e, invece, è giunto il tanto atteso momento! Ancora pochissime ore ed Alfonso Signorini si metterà al capo non solo dell’ultima puntata del GF Vip – e vi anticipiamo che ne vedremo delle belle – ma eleggerà anche il nome del suo vincitore. Chi sarà?

Ci separano ancora qualche ora da questa attesissima finale del GF Vip, eppure il suo numerosissimo pubblico non vede l’ora di scoprire chi trionferà in questa sesta edizione. Alla finale, come sapete, sono giunti: Davide Silvestri, Delia Duran, Barù e Lulù Selassié. A questi nomi, bisogna aggiungerne un altro: fino a stasera, infatti, sarà ancora aperto il televoto tra Giucas Caselle e Jessica. Chi sarà, quindi, il quinto finalista? Avete già in mente un vostro preferito? In attesa della puntata di stasera, abbiamo fatto un sondaggio sul nostro canale Facebook. Ed abbiamo chiesto ai nostri accaniti lettori chi – secondo loro – dovrebbe vincere questa edizione del GF Vip. Siete curiosi di sapere chi dovrebbe vincere il programma seconda il pubblico social?

Chi vincerà il GF Vip secondo il pubblico social?

Se da una parte vi sono gli scommettitori che hanno puntato tutto sulla vittoria di un personaggio in particolare, dall’altra c’è il pubblico social che, invece, ha idee molto diverse e disparate su chi possa essere il vincitore del GF Vip. In finale, attualmente ci sono ben 4 “vipponi”, ma se ne aggiungerà un altro nel corso di questa ultima puntata. E ognuno di loro, chi più e chi meno, ha dato tanto all’interno della casa di Cinecittà. Stavolta, quindi, sarà davvero difficile immaginare chi possa trionfare. Nonostante questo, però, soltanto uno di loro potrà accaparrarsi il montepremi finale. Ed aggiudicarsi la vittoria. Scopriamo insieme chi, a detta del pubblico social, potrebbe farlo.

Siete curiosi di saperne di più? Vi anticipiamo che – come al solito – sono giunte tantissime risposte e tutte diverse tra di loro. Grazie a queste, però, non solo è possibile rintracciare il nome del vincitore secondo il pubblico social, ma anche una sorta di “podio”.

Da come si vede da questi commenti riproposti in alto, alcuni followers sostengono che possa vincere o Lulù o Jessica. In effetti, il percorso delle due sorelle Selassié è stato piuttosto intenso. Cosa ne pensate?

Ancora una volta, i commenti sono molto diversi tra di loro. A quanto pare, però, sembrerebbero essere in testa sempre loro: le sue sorelle. Anche Davide, però, fa la sua parte. E lo vuole decisamente come vincitore per tutto il percorso fatto in questi sei e lunghi mesi.

Infine, c’è chi vorrebbe che vincessero o Barù o Davide, ma è convinta che trionfi Lulù.

Tirando le somme, quindi, al primo posto vi è sicuramente Lulù, al secondo sua sorella Jessica ed, infine, al terzo Davide. Cosa ne pensate? Siete d’accordo con la nostra classifica?